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Published Сегодня, 01:57

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Жара до +19 ℃ накроет Новосибирск 24 апреля — прогноз погоды

24 апреля 2023, 01:57
Фото: 1MI
Сегодня днем будет тепло

В Новосибирской области 24 апреля потеплеет до +19 ℃

Тепло и дождь ожидается в Новосибирске в понедельник, 24 апреля. Смотрим прогноз погоды.

Данные Западно-Сибирского УГМС свидетельствуют, что в Новосибирской области 24 апреля ожидается повышение температуры до +19 градусов.

Может быть периодически пасмурно - вероятность дождя на половине территории. Скорость ветра составит 7-12 м/с, юго-западного направления, возможны порывы до 18 м/с.

«Яндекс. Погода» обещает теплую погоду до +15 ℃ и днем и вечером. К ночи столбик термометра покажет +4 ℃ и пойдет небольшой дождь.

Gismeteo прогнозирует +9…+16 ℃ утром, днем и вечером. В 13:00 и в 22:00 может пойти небольшой дождь.

Опубликован прогноз погоды в Новосибирске на май 2023
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#Эмилия Губарева#Погода#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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