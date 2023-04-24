Жара до +19 ℃ накроет Новосибирск 24 апреля — прогноз погоды

Posted Сегодня, 01:57
Published Сегодня, 01:57
Modified Сегодня, 02:10
Updated Сегодня, 02:10
Данные Западно-Сибирского УГМС свидетельствуют, что в Новосибирской области 24 апреля ожидается повышение температуры до +19 градусов.
Может быть периодически пасмурно - вероятность дождя на половине территории. Скорость ветра составит 7-12 м/с, юго-западного направления, возможны порывы до 18 м/с.
«Яндекс. Погода» обещает теплую погоду до +15 ℃ и днем и вечером. К ночи столбик термометра покажет +4 ℃ и пойдет небольшой дождь.
Gismeteo прогнозирует +9…+16 ℃ утром, днем и вечером. В 13:00 и в 22:00 может пойти небольшой дождь.