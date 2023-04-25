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Боец из Новосибирской области Александр Желиба погиб в зоне СВО

25 апреля 2023, 06:02
Фото: Администрация Купинского района
Мужчину похоронят 26 апреля
Военнослужащий из города Купино 1995 года рождения погиб на СВО, о чем говорится на сайте администрации района.

Из некролога администрации следует, что Александр Желиба погиб в ходе специальной военной операции, выполняя боевое задание.

Он был призван на срочную службу после двух курсов экономического факультета НГАУ и службы в ВВС и ПВО Приморского края.

У него была жена и растущий сын, и по словам тех, кто знал его, Александр был любознательным, отважным и ответственным человеком.

Он также был кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою. Церемония прощания пройдет в кинотеатре «Сибирь» в Купинском районе 26 апреля.

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#Эмилия Губарева#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Спецоперация#Общество#Новосибирская область
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