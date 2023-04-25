Боец из Новосибирской области Александр Желиба погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Из некролога администрации следует, что Александр Желиба погиб в ходе специальной военной операции, выполняя боевое задание.
Он был призван на срочную службу после двух курсов экономического факультета НГАУ и службы в ВВС и ПВО Приморского края.
У него была жена и растущий сын, и по словам тех, кто знал его, Александр был любознательным, отважным и ответственным человеком.
Он также был кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою. Церемония прощания пройдет в кинотеатре «Сибирь» в Купинском районе 26 апреля.