Также на стадии следствия Чуплинский признался, почему перестал убивать. С его слов, он хотел утопить жертву в реке, но чуть не утонул сам. Он испугался и якобы отказался от охоты на женщин. Но сыщики были уверены, что убивать он не перестал, а просто начал тщательней прятать останки девушек.