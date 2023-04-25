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Бывший «мент»: почему самого кровожадно маньяка Новосибирска не могли поймать 18 лет

25 апреля 2023, 04:18
Фото: 1MI
На счету у маньяка было 19 женщин, на следствии он заявлял о 27 жертвах

В Новосибирске 7 лет назад задержали самого кровожадного маньяка Чуплинского

В 2016 году в Новосибирске был задержан самый кровожадный маньяк в истории города – на счету у бывшего милиционера Евгения Чуплинского 19 жертв. Он был примерным семьянином днем, а ночью «выходил на охоту».

Громкие убийства происходили в 90-х годах – тогда следователи находили тела расчлененных девушек. Расследование длилось почти 20 лет. Хронология событий:

В ноябре 1988 года на свалке под Новосибирском в старом холодильнике нашли труп женщины, а в стороне – ее голову. Погибшую не опознали.

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Через пару месяцев в разных районах города собирали по частям останки 19-летней девушки легкого поведения. Еще спустя время следователи нашли голову еще одной жертвы, которую не опознали.

Через полгода у поселка Юный Ленинец местные жители нашли ступни, руки, торс без груди. Через месяц рядом с Советском шоссе нашли обезглавленное женское тело, а на возвышенности голову, которая будто наблюдала за происходящим вокруг.

Все эти шокирующие смерти расследовали по отдельности. В 2005 году дела объединили и начали вести полноценное расследование. О зверской охоте на женщин узнали и новосибирцы. Маньяк оказался уж очень осторожным и аккуратным, а найти против него улики не удавалось. Человек расчленял своих жертв профессионально. Сыщики искали злоумышленника среди мясников, студентов медколледжей и врачей. Безуспешно.

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Однажды две проститутки заявили, что встретили человека, похожего на маньяка: он привез их в квартиру, где было много порнографических плакатов, завел их в подвал, но им удалось сбежать. По ориентировке задержали 64-летнего учителя ОБЖ, бывшего военного. Его допрашивали год, но потом исключили из числа подозреваемых.

Тогда следователи переключились на таксиста, у которого оказался телефон без вести пропавшей девушки. Он объяснил, что подрался с клиенткой, а та выронила гаджет. Его задержали, но оттуда мужчина сбежал, а позже пришел в отдел с адвокатом. Его вина доказана не была.

В 2006 году расследование дела прекратилось. В 2007 году у сыщиков появилась зацепка – ДНК-исследование показало, что генетический код на одной из жертв принадлежал тому самому таксисту. При задержании Евгений Чуплинский пытался выпрыгнуть в окно.

Стало известно, что с 1987 года Чуплинский работал в милиции и «крышевал проституток». Он подъезжал к женщинам, садил одну в машину, давал ей выпить алкоголь, а затем душил жертву самбистским приемом и расчленял тело.

Первое убийство он совершил, когда переспал с девушкой, которая как позже выяснилось, имела венерическое заболевание. Он не смог сдержать себя в порыве гнева, убил ее и получил от этого удовольствие, пишет «НГС».

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Эксперты выявили у него психическое заболевание — гомицидоманию — склонность к убийству людей, совмещенную с некросадизмом. На следствии Чуплинский признал вину в 29 убийствах, однако на суде заявил, что дал показания под давлением.

Также на стадии следствия Чуплинский признался, почему перестал убивать. С его слов, он хотел утопить жертву в реке, но чуть не утонул сам. Он испугался и якобы отказался от охоты на женщин. Но сыщики были уверены, что убивать он не перестал, а просто начал тщательней прятать останки девушек.

В марте 2018 года Чуплинского признали виновным в 19 убийствах. Он получил пожизненное и отбывает наказание в колонии «Черный дельфин».

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#Эмилия Губарева#Убийство#Маньяк#Суд#Криминал#Город#Новосибирск#Россия
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