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Published Сегодня, 02:37
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Updated Сегодня, 03:58
В ходе прений сторон, завершившихся в Советском районном суде Новосибирске, сторона обвинения потребовала признать бывшего председателя Сибирского отделения Российской академии наук Александра Асеева виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения. Прокуратура считает, что академик достоин наказания в виде 5 лет условного срока и должен заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.
Адвокат Геннадий Шишебаров, в свою очередь, заявил, что его подзащитный должен быть оправдан, поскольку в ходе судебного следствия "сторона обвинения не доказала предъявленное Асееву обвинение в мошенничестве, а также не опровергла доводы Асеева и защитников, приведенные в его защиту", сообщает агентство "Интерфакс".
По версии следствия, Александр Асеев (он возглавлял СО РАН с 2008 по 2017 год) добился выделения ему служебного коттеджа на улице Мальцева,16 в Академгородке. Предполагалось, что дом будет использован в представительских целях. На этот момент здание находилось в плачевном состоянии.
В 2013 году за счет СО РАН в коттедже был проведен дорогостоящий капитальный ремонт, а в 2015 академик через суд приватизировал недвижимость на имя своей дочери, которая тогда жила во Франции. Как считает следствие, для этого ученый предоставил судье фальшивые документы. Ущерб от действий Асеева следователи оценивают почти в 46 млн рублей.
Александр Асеев своей вины не признает.