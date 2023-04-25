В 2013 году за счет СО РАН в коттедже был проведен дорогостоящий капитальный ремонт, а в 2015 академик через суд приватизировал недвижимость на имя своей дочери, которая тогда жила во Франции. Как считает следствие, для этого ученый предоставил судье фальшивые документы. Ущерб от действий Асеева следователи оценивают почти в 46 млн рублей.