Массовое ДТП в Новосибирске: Mercedes-Benz выкинуло на тротуар от удара

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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В результате столкновения нескольких автомобилей в том числе Toyota Premio, Chevrolet и Mercedes-Benz, последний сильно повредился и вылетел на тротуар.
По данным сообщества «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», девушка с места аварии была доставлена на скорой помощи. Также имеется один пострадавший, который сам вызвал медиков.
ДТП произошло примерно в 3 часов назад. На улице Никитина образовались пробки, что затрудняет движение в обе стороны. Официально информацию в ГИБДД региона не прокомментировали.