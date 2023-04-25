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Массовое ДТП в Новосибирске: Mercedes-Benz выкинуло на тротуар от удара

25 апреля 2023, 05:58
Фото: ВК/АСТ-54
Есть пострадавшие в ДТП

В Новосибирске на Никитина произошло массовое ДТП с пострадавшими

В районе Октябрьского района в Новосибирске 25 апреля произошло массовое ДТП на перекрестке Никитина и Тургенева.

В результате столкновения нескольких автомобилей в том числе Toyota Premio, Chevrolet и Mercedes-Benz, последний сильно повредился и вылетел на тротуар.

По данным сообщества «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», девушка с места аварии была доставлена на скорой помощи. Также имеется один пострадавший, который сам вызвал медиков.

ДТП произошло примерно в 3 часов назад. На улице Никитина образовались пробки, что затрудняет движение в обе стороны. Официально информацию в ГИБДД региона не прокомментировали. 

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#Эмилия Губарева#ДТП#Автомобиль#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирск
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