Первый рейс автобус маршрута №122 "Площадь Маркса – аэропорт Толмачево" выполнил во вторник, 25 апреля в 05:45. Корреспондент Atas.info подошел к остановке общественного транспорта на главной площади Левобережья в 11:30 и оказался в некотором замешательстве. Один за другим вдоль тротуара выстроились три новеньких автобуса НефАЗ. После разговора с водителями выяснилось, что сейчас как раз время обеда. Через минуту на одной из машин высветился номер маршрута и конечные точки. А в 11:45, как и было сказано в расписании на сайте Минтранса, автобус с немногочисленными пассажирами отправился в путь.