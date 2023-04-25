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Новый автобус до Толмачево запустили в Новосибирске: впечатления пассажиров

25 апреля 2023, 06:42
Фото: atas.info
Маршрут обслуживают новые низкопольные автобусы НефАЗ

В Новосибирске первые пассажиры проехали на новом автобусном маршруте до Толмачево

25 апреля заработал новый автобусный маршрут, связывающий площадь Маркса и аэропорт Толмачево. В числе первых пассажиров был и корреспондент Atas.info

Первый рейс автобус маршрута №122 "Площадь Маркса – аэропорт Толмачево" выполнил во вторник, 25 апреля в 05:45. Корреспондент Atas.info подошел к остановке общественного транспорта на главной площади Левобережья в 11:30 и оказался в некотором замешательстве. Один за другим вдоль тротуара выстроились три новеньких автобуса НефАЗ. После разговора с водителями выяснилось, что сейчас как раз время обеда. Через минуту на одной из машин высветился номер маршрута и конечные точки. А в 11:45, как и было сказано в расписании на сайте Минтранса, автобус с немногочисленными пассажирами отправился в путь.

На площади Маркса обнаружилось сразу три автобуса одного маршрутаНа площади Маркса обнаружилось сразу три автобуса одного маршрута
На площади Маркса обнаружилось сразу три автобуса одного маршрута
Фото: atas.info

"Большой, очень чистый, очень удобно, особенно учитывая стоимость, всего 32 рубля", - так высказалась о поездке случайная попутчица, которая узнала о запуске нового маршрута из новостей накануне и решила воспользоваться этой возможностью, как раз сегодня ей нужно улетать в командировку.

Стоимость поездки действительно вне конкуренции. В момент старта с площади Маркса сервис Яндекс.Такси предлагал доехать до воздушной гавани за 585 рублей. И это в период низкого спроса. Стоит заметить, что тариф на проезд в автобусе выглядит откровенно заниженным. Например, за одну поездку на маршруте №107к "Цветной проезд – Каменушка", который относится к такой же категории межмуниципальных маршрутов, что и №112, придется заплатить 45 рублей. Длина пути при этом в два раза меньше, чем расстояние от площади Маркса до аэропорта.

Пассажиров на новом маршруте пока совсем малоПассажиров на новом маршруте пока совсем мало
Пассажиров на новом маршруте пока совсем мало
Фото: atas.info

По данным агрегатора такси, поездка на машине должна была занять 40 минут. Автобус доехал до Толмачево, как и было заявлено в расписании, за один час. Здесь он практически не задерживается, высадка-посадка пассажиров и сразу в обратный путь.

Всего маршрут обслуживают 6 новых низкопольных городских автобусов, таких же, как пополнили муниципальный парк общественного транспорта в прошлом году. Это позволяет организовать рейсы с отправлением каждые 30 минут. Первый автобус, как было сказано выше, уходит с площади Маркса в 05:45, последний рейс до аэропорта отправляется в 20:30. Багажных отсеков в таком типе автобуса не предусмотрено, так что сумки и чемоданы придется брать с собой в пассажирский салон.

Так выглядит конечная остановка в аэропортуТак выглядит конечная остановка в аэропорту
Так выглядит конечная остановка в аэропорту
Фото: atas.info

Любопытно, что запуск этого маршрута преподносится, как личное решение губернатора Травникова. И это происходит на фоне исследований городского департамента транспорта о возможности работы на этом же маршруте троллейбусов с автономным ходом и сообщений об усилении разногласий между мэром-коммунистом Локтем и губернатором-единороссом перед выборами главы региона, которые намечены на осень текущего года.

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#Толмачево#Аэропорт#Автобус#Транспорт#Новосибирск
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