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Первый рейс автобус маршрута №122 "Площадь Маркса – аэропорт Толмачево" выполнил во вторник, 25 апреля в 05:45. Корреспондент Atas.info подошел к остановке общественного транспорта на главной площади Левобережья в 11:30 и оказался в некотором замешательстве. Один за другим вдоль тротуара выстроились три новеньких автобуса НефАЗ. После разговора с водителями выяснилось, что сейчас как раз время обеда. Через минуту на одной из машин высветился номер маршрута и конечные точки. А в 11:45, как и было сказано в расписании на сайте Минтранса, автобус с немногочисленными пассажирами отправился в путь.
"Большой, очень чистый, очень удобно, особенно учитывая стоимость, всего 32 рубля", - так высказалась о поездке случайная попутчица, которая узнала о запуске нового маршрута из новостей накануне и решила воспользоваться этой возможностью, как раз сегодня ей нужно улетать в командировку.
Стоимость поездки действительно вне конкуренции. В момент старта с площади Маркса сервис Яндекс.Такси предлагал доехать до воздушной гавани за 585 рублей. И это в период низкого спроса. Стоит заметить, что тариф на проезд в автобусе выглядит откровенно заниженным. Например, за одну поездку на маршруте №107к "Цветной проезд – Каменушка", который относится к такой же категории межмуниципальных маршрутов, что и №112, придется заплатить 45 рублей. Длина пути при этом в два раза меньше, чем расстояние от площади Маркса до аэропорта.
По данным агрегатора такси, поездка на машине должна была занять 40 минут. Автобус доехал до Толмачево, как и было заявлено в расписании, за один час. Здесь он практически не задерживается, высадка-посадка пассажиров и сразу в обратный путь.
Всего маршрут обслуживают 6 новых низкопольных городских автобусов, таких же, как пополнили муниципальный парк общественного транспорта в прошлом году. Это позволяет организовать рейсы с отправлением каждые 30 минут. Первый автобус, как было сказано выше, уходит с площади Маркса в 05:45, последний рейс до аэропорта отправляется в 20:30. Багажных отсеков в таком типе автобуса не предусмотрено, так что сумки и чемоданы придется брать с собой в пассажирский салон.
Любопытно, что запуск этого маршрута преподносится, как личное решение губернатора Травникова. И это происходит на фоне исследований городского департамента транспорта о возможности работы на этом же маршруте троллейбусов с автономным ходом и сообщений об усилении разногласий между мэром-коммунистом Локтем и губернатором-единороссом перед выборами главы региона, которые намечены на осень текущего года.