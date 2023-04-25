Новый автобусный маршрут в Толмачево заработал по инициативе губернатора Травникова

«С сегодняшнего дня новосибирцы могут оценить все удобства новых автобусов, работающих на данном маршруте. Проект реализован по поручению Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Глава региона поставил перед нами задачу обеспечить на маршруте работу комфортабельных автобусов, безналичный расчет и действие всех предусмотренных льгот и социальных карт. Сегодня мы проверили работу маршрута, видим, что график соблюдается, все поставленные главой региона задачи по обеспечению комфорта пассажиров исполнены», – отметил 25 апреля начальник управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.