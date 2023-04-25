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Новый автобусный маршрут в Толмачево заработал по инициативе губернатора Травникова

25 апреля 2023, 08:40
Фото: nso.ru
Первый рейс нового автобусного маршрута до аэропорта "Толмачево" состоялся 25 апреля 2023
Комфортабельные низкопольные автобусы вышли на маршрут № 112, связавший Новосибирск и аэропорт Толмачево с 25 апреля. Поездка по маршруту № 112, следующему от площади Карла Маркса в аэропорт Толмачево, обойдется жителям и гостям Новосибирской области в 32 рубля.

Добраться от площади Карла Маркса до нового терминала аэропорта Толмачево им. А.И. Покрышкина на новом автобусе можно за полчаса.  

«С сегодняшнего дня новосибирцы могут оценить все удобства новых автобусов, работающих на данном маршруте. Проект реализован по поручению Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Глава региона поставил перед нами задачу обеспечить на маршруте работу комфортабельных автобусов, безналичный расчет и действие всех предусмотренных льгот и социальных карт. Сегодня мы проверили работу маршрута, видим, что график соблюдается, все поставленные главой региона задачи по обеспечению комфорта пассажиров исполнены», – отметил  25 апреля начальник управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.

Всего на линии работают 6 комфортабельных низкопольных и экологически чистых автобусов большого класса. Автобусы оснащены системами климат-контроля, камерами видеонаблюдения и доступны для маломобильных групп населения. С графиком и маршрутом движения можно ознакомиться на сайте регионального минтранса.  

#Автобус#Маршрут#Аэропорт Толмачево#Транспорт#Новосибирская область#Андрей Травников#Губернатор#Цена
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