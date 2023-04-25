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Открытый мусоровоз в центре Новосибирска шокировал мэра Анатолия Локтя

25 апреля 2023, 02:54
Фото: 1MI
Мусор из открытой машины разлетается по площади Ленина и Красному проспекту

В Новосибирске мэр потребовал прекратить езду открытого мусоровоза по центру города

Глава муниципалитета потребовал прекратить поездки мусорной машины с открытым кузовом по центральным городским улицам. По наблюдению мэра это происходит регулярно

Мэр Новосибирска возмутился тем, что по центру города каждый день ездит мусоровоз с открытым кузовом. По словам Анатолия Локтя, на площади Ленина и Красном проспекте он регулярно видит одну и ту же машину, которая принадлежит одному из частных перевозчиков бытовых отходов.

"Я считаю ненормальным, когда по центру города ездит машина мусоросборочная с открытыми люками, из которых ветром выносит мусор…Машину эту я вижу регулярно в течение двух недель, эта машина ездит в первой половине дня", - заявил Локоть в ходе аппаратного совещания во вторник, 25 апреля.

Помощники мэра сфотографировали этот автомобиль, фото передали главе департамента энергетики, жилищного и коммунального города Дмитрию Перязеву для дальнейшего разбирательства.

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#Мусор#Нарушения#Мэр#Город#Новосибирск
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