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Published Сегодня, 02:54
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Мэр Новосибирска возмутился тем, что по центру города каждый день ездит мусоровоз с открытым кузовом. По словам Анатолия Локтя, на площади Ленина и Красном проспекте он регулярно видит одну и ту же машину, которая принадлежит одному из частных перевозчиков бытовых отходов.
"Я считаю ненормальным, когда по центру города ездит машина мусоросборочная с открытыми люками, из которых ветром выносит мусор…Машину эту я вижу регулярно в течение двух недель, эта машина ездит в первой половине дня", - заявил Локоть в ходе аппаратного совещания во вторник, 25 апреля.
Помощники мэра сфотографировали этот автомобиль, фото передали главе департамента энергетики, жилищного и коммунального города Дмитрию Перязеву для дальнейшего разбирательства.