Мэр Новосибирска возмутился тем, что по центру города каждый день ездит мусоровоз с открытым кузовом. По словам Анатолия Локтя, на площади Ленина и Красном проспекте он регулярно видит одну и ту же машину, которая принадлежит одному из частных перевозчиков бытовых отходов.