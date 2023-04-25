Пожилой пассажир погиб в ДТП с Lexus в Новосибирске: еще два человека в больнице

По сообщению городской Госавтоинспекции, столкновение Toyota с Lexus LX570, в котором погиб пассажир первого автомобиля, произошло вечером 24 апреля. Опираясь на предварительные данные, 43-летний водитель Toyota ехал по улице Старое шоссе со стороны улицы Звездной и при развороте на улице Старое шоссе, напротив дома № 8, столкнулся со встречным автомобилем под управлением 20-летнего водителя.