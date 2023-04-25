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Пожилой пассажир погиб в ДТП с Lexus в Новосибирске: еще два человека в больнице

25 апреля 2023, 02:57
Фото: ГИБДД НСО
Пассажир разбился в ДТП в Новосибирске

В Новосибирске погиб пенсионер при столкновении с Lexus 20-летнего водителя

Пассажир Toyota около 60 лет погиб в ДТП с Lexus LX570 в Первомайском районе Новосибирска. Об этом сообщает ГИБДД региона.

По сообщению городской Госавтоинспекции, столкновение Toyota с Lexus LX570, в котором погиб пассажир первого автомобиля, произошло вечером 24 апреля. Опираясь на предварительные данные, 43-летний водитель Toyota ехал по улице Старое шоссе со стороны улицы Звездной и при развороте на улице Старое шоссе, напротив дома № 8, столкнулся со встречным автомобилем под управлением 20-летнего водителя.

«В результате ДТП погиб неустановленный мужчина, возраст которого около 60 лет и который находился в качестве пассажира в автомобиле Toyota. В больницу были доставлены с травмами водитель этого же автомобиля и другой пассажир, возрастом 40 лет», — сообщила старший государственный инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску старший лейтенант полиции Зверева Татьяна Сергеевна.

Правоохранители расследуют происшествие.

#Алина Шефер#ДТП#Погиб#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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