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Пьяная сибирячка сожгла подругу в подъезде

25 апреля 2023, 11:49
Фото: 1MI
Женщину чудом спасли медики

Жительница Новосибирска сожгла подругу из ненависти

В Новосибирске осудят женщину за попытку жестокого убийства. По версии следствия, обвиняемая подожгла в подругу прямо в подъезде.
«21 апреля 2023 года в суд поступило уголовное дело по обвинению Васиной Анны Игоревны в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью)», - сообщили в пресс-службе Калининского районного суда Новосибирска.

Согласно данным предварительного расследования, две подруги в ночь на 13 ноября 2022 года две подруги решили устроить застолье в квартире многоэтажного дома по улице Народной. По мере увеличения алкоголя в крови одна из женщин неожиданно за что-то обиделась на подругу и решила ей отомстить. 

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Схватив собутыльницу за волосы, обвиняемая вытащила жертву за волосы из-за стола и потащила в подъезд. Уже там подруга была облита бензином и подожжена при помощи зажигалки. К счастью, соседи заметили пламя и быстро потушили его, после чего вызвали «скорую».

Сейчас обидевшаяся сибирячка находится под стражей. Ей грозит до двадцати лет лишения свободы.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Суд#Покушение на убийство#Алкоголь#Алкогольное опьянение
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