Пьяная сибирячка сожгла подругу в подъезде

Согласно данным предварительного расследования, две подруги в ночь на 13 ноября 2022 года две подруги решили устроить застолье в квартире многоэтажного дома по улице Народной. По мере увеличения алкоголя в крови одна из женщин неожиданно за что-то обиделась на подругу и решила ей отомстить.