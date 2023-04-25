Пьяная сибирячка сожгла подругу в подъезде

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
«21 апреля 2023 года в суд поступило уголовное дело по обвинению Васиной Анны Игоревны в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью)», - сообщили в пресс-службе Калининского районного суда Новосибирска.
Согласно данным предварительного расследования, две подруги в ночь на 13 ноября 2022 года две подруги решили устроить застолье в квартире многоэтажного дома по улице Народной. По мере увеличения алкоголя в крови одна из женщин неожиданно за что-то обиделась на подругу и решила ей отомстить.
Схватив собутыльницу за волосы, обвиняемая вытащила жертву за волосы из-за стола и потащила в подъезд. Уже там подруга была облита бензином и подожжена при помощи зажигалки. К счастью, соседи заметили пламя и быстро потушили его, после чего вызвали «скорую».
Сейчас обидевшаяся сибирячка находится под стражей. Ей грозит до двадцати лет лишения свободы.