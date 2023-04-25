Ролевые игры: 19-летняя девушка заковала себя наручниками в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Вызов в службу спасения поступил с Обского переулка Кировского района. Помощь просила 19-летняя сибирячка. Она не могла снять наручники с рук.
Прибывшие специалисты с помощью устройств разомкнули замок и сняли наручники. Помощь медиков ей не понадобилась.
В МАСС не уточнили, как наручники оказались на ее руке. Зато пользователи сети уже пошутили над ситуацией, предположили, что юная сибирячка «устроила ролевые игры» - так они пишут в соцсетях.