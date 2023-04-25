atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Изображение материала

Ролевые игры: 19-летняя девушка заковала себя наручниками в Новосибирске

25 апреля 2023, 07:20
Фото: 1MI
Девушка застряла в наручниках в Новосибирске

В Новосибирске 19-летнюю девушку освободили от наручников спасатели

Спасатели помогли девушке, застрявшей в наручниках в Новосибирске. Сообщение об этом инциденте появилось в сводке МАСС.

Вызов в службу спасения поступил с Обского переулка Кировского района. Помощь просила 19-летняя сибирячка. Она не могла снять наручники с рук.

Прибывшие специалисты с помощью устройств разомкнули замок и сняли наручники. Помощь медиков ей не понадобилась.

В МАСС не уточнили, как наручники оказались на ее руке. Зато пользователи сети уже пошутили над ситуацией, предположили, что юная сибирячка «устроила ролевые игры» - так они пишут в соцсетях.

#Алина Шефер#Девушка#Спасатели#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Цены на Белорусской ярмарке 2023 - как в магазинах Новосибирска: сравниваем цифры
Вчера, 08:22
Новый автобус до Толмачево запустили в Новосибирске: впечатления пассажиров
Сегодня, 06:42
Названо имя нового начальника ГИБДД в Новосибирске — что о нем известно
Сегодня, 08:16
Когда отключат отопление в Новосибирске весной-2023, сообщили в мэрии
Сегодня, 02:09
Бывший «мент»: почему самого кровожадно маньяка Новосибирска не могли поймать 18 лет
Сегодня, 04:18
В Новосибирске во время субботника нашли одинокого трехмесячного медвежонка
Сегодня, 02:52