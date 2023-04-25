Роман Теленчинов озвучил сроки завершения строительства ЛДС в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Как стало известно, первый этап уже завершен, на втором, который планируется осуществить в мае, установят досмотровое оборудование для антитеррористической защиты. На третьем этапе будут получены все работы по финансовой стороне.
В ЛДС на 100% готовы спортивные технологии. Закончатся сезонные работы во время этого.
Отмечается, что арена может провести тестовый матч в начале апреля. Вероятно, игра пройдет пока без зрителей.