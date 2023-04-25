atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:04

Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

Изображение материала

Роман Теленчинов озвучил сроки завершения строительства ЛДС в Новосибирске

25 апреля 2023, 04:04
Фото: atas.info
Названы этапы строительства ЛДС в Новосибирске
Заместитель губернатора Роман Теленчинов озвучил этапы ввода нового ледового дворца в Новосибирске. Его слова передает пресс-служба правительства региона.

Как стало известно, первый этап уже завершен, на втором, который планируется осуществить в мае, установят досмотровое оборудование для антитеррористической защиты. На третьем этапе будут получены все работы по финансовой стороне.

В ЛДС на 100% готовы спортивные технологии. Закончатся сезонные работы во время этого.

Отмечается, что арена может провести тестовый матч в начале апреля. Вероятно, игра пройдет пока без зрителей.

 

#Алина Шефер#ЛДС#Строительство#Город#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Цены на Белорусской ярмарке 2023 - как в магазинах Новосибирска: сравниваем цифры
Вчера, 08:22
Вторая неделя забастовки детей гимназии №10: родители непреклонны, директор отстранен
Вчера, 05:57
Экс-глава СО РАН Асеев может получить условный срок за мошенничество
Сегодня, 02:37
Когда отключат отопление в Новосибирске весной-2023, сообщили в мэрии
Сегодня, 02:09
В Новосибирске бойцы СВО из ЧВК смогут воспользоваться реабилитационным сертификатом
Вчера, 04:26
В Новосибирске во время субботника нашли одинокого трехмесячного медвежонка
Сегодня, 02:52