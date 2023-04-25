Сергея Канунникова начали судить за снос памятной стелы героям ВОВ

Согласно информации на сайте суда, заседание является открытым. Чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В случае признания вины Сергею Канунникову грозит штраф до пятисот тысяч рублей, а также исправительные работы до двух лет, либо арест до шести месяцев. Кроме того, обвиняемому могут запретить занимать определенные должности в течение трех лет. Максимальное наказание по данной статье Уголовного кодекса составляет пять лет.