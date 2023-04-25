Сергея Канунникова начали судить за снос памятной стелы героям ВОВ

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Согласно информации на сайте суда, заседание является открытым. Чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В случае признания вины Сергею Канунникову грозит штраф до пятисот тысяч рублей, а также исправительные работы до двух лет, либо арест до шести месяцев. Кроме того, обвиняемому могут запретить занимать определенные должности в течение трех лет. Максимальное наказание по данной статье Уголовного кодекса составляет пять лет.
Резонансное дело Сергея Канунникова связано с демонтажем памятной стелы в честь 45-летию Победы в Великой Отечественной войне. Монумент попросту исчез в августе прошлого года из сквера возле ТРЦ «Ройял Парк», ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. После требования руководителя СКР возбудить уголовное дело стелу вернули на место и даже подвергли небольшой реставрации. В мэрии Новосибирска исчезновение памятника объяснили необходимостью ремонта.
Однако уже в декабре в отношении Сергея Канунникова начали уголовное производство. По мнению следствия, халатность чиновника привела к фактическому разрушению стелы, поскольку с момента установки ее каркас полностью проржавел. Поверхность монумента постоянно подвергалась вандализму, а сам памятник долгое время не числился в реестре муниципальной собственности. Все это и могло привести к сносу стелы.