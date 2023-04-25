Умирающего далматинца нашли на помойке в Новосибирске — он в реанимации

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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Updated Сегодня, 05:02
«Далматинца привезли в тяжелом состоянии. Его нашли на мусорке в селе Ленинское ул.3я Благодатная участок 5. Он был дезориентирован, затрудненно дышал. Сейчас открылась рвота с кровью. Все показатели анализа крови завышены. Шансов очень мало, что песик выживет, но мы не опускаем руки», — рассказали Atas.info волонтеры «animal nsk».
Питомца назвали Лойд. В настоящий момент он в реанимации и волонтеры собирают деньги на его лечение в своей группе в соцсетях.
«Видно, что собака домашняя, породистая. Сейчас отозвалась родственница хозяев, которые бросили собаку. Подробности позже. Она едет к собаке в клинику», — говорят волонтеры.
До сих пор специалистам неизвестно, кто так безжалостно обошелся с далматинцем. При этом они уже готовят заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными.