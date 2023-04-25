Ушли недовольные: в Новосибирске семью со скандалом выгнали из пиццерии

Однако сам представитель заведения опроверг заявления женщины о том, что персонал плохо обращался с посетителями. Он отметил, что никто не выгонял эту семью из заведения, а они ушли во время конфликта самостоятельно. Женщина считает, что запрет на приношение своей еды в кафе - абсурден.