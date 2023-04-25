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Ушли недовольные: в Новосибирске семью со скандалом выгнали из пиццерии

25 апреля 2023, 01:49
Фото: 1MI
В заведении действовало правило: нельзя приходить с собственной едой

В Новосибирске семью выгнали из пиццерии из-за принесенной еды

Жительница Новосибирска рассказала на сайте «Фламп» о конфликте, случившемся с её семьёй в пиццерии в Новосибирске.

Воскресным вечером 23 апреля женщина пришла в заведение со своей семьей, принеся с собой свой напиток и готовку. Когда она поставила на стол бокал с морсом, официант напомнил ей о положенных правилах, запрещающих приносить чужую еду в заведение.

Позже женщина отправилась помыть руки, и в это время её трехлетний сын потянулся к напитку. Официант повторил свои замечания относительно правил, запрещающих приносить собственную еду. Эта ситуация задела гостей и посетительница начала выражать недовольство администрации. Женщина объяснила, что имеет право продолжить употреблять собственную еду. В итоге их якобы выгнали из пиццерии.

Однако сам представитель заведения опроверг заявления женщины о том, что персонал плохо обращался с посетителями. Он отметил, что никто не выгонял эту семью из заведения, а они ушли во время конфликта самостоятельно. Женщина считает, что запрет на приношение своей еды в кафе - абсурден.

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#Эмилия Губарева#Кафе#Еда#Общество#Город#Новосибирск
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