Ушли недовольные: в Новосибирске семью со скандалом выгнали из пиццерии

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Published Сегодня, 01:49
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Воскресным вечером 23 апреля женщина пришла в заведение со своей семьей, принеся с собой свой напиток и готовку. Когда она поставила на стол бокал с морсом, официант напомнил ей о положенных правилах, запрещающих приносить чужую еду в заведение.
Позже женщина отправилась помыть руки, и в это время её трехлетний сын потянулся к напитку. Официант повторил свои замечания относительно правил, запрещающих приносить собственную еду. Эта ситуация задела гостей и посетительница начала выражать недовольство администрации. Женщина объяснила, что имеет право продолжить употреблять собственную еду. В итоге их якобы выгнали из пиццерии.
Однако сам представитель заведения опроверг заявления женщины о том, что персонал плохо обращался с посетителями. Он отметил, что никто не выгонял эту семью из заведения, а они ушли во время конфликта самостоятельно. Женщина считает, что запрет на приношение своей еды в кафе - абсурден.