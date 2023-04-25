В Новосибирске банкротят застройщика ЖК «Огни Сибири»

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
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Updated Сегодня, 04:17
В октябре 2023 года назначено судебное разбирательство по отчету конкурсного управляющего. В июле 2021 года ИП Жаворонков обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с иском о признании АО «Город в городе» несостоятельным из-за долга в размере более 21 миллиона рублей.
Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ», компания B2B-Development, куда входит застройщик жилого комплекса «Огни Сибири», является учредителем прекратившего деятельность АО «Новосибирский жировой комбинат». В апреле 2022 года конкурсный управляющий ООО «Инвестиционная компания В2В-Девелопмент» обратился в суд с иском на взыскание более 263 миллионов рублей с АО «Город в городе».
В августе того же года рассмотрение дела было приостановлено до окончательного решения по заявлению ООО «ГК „Русагро“» о признании недействительной сделки передачи векселя в счет погашения задолженности по договору займа.