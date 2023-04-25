В Новосибирске банкротят застройщика ЖК «Огни Сибири»

В октябре 2023 года назначено судебное разбирательство по отчету конкурсного управляющего. В июле 2021 года ИП Жаворонков обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с иском о признании АО «Город в городе» несостоятельным из-за долга в размере более 21 миллиона рублей.