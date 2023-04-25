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В Новосибирске начали раздавать георгиевские ленточки

25 апреля 2023, 12:56
Фото: Телеграм-канал Анны Терешковой
Георгиевские ленты будут раздавать до 9 мая

В Новосибирске начали раздавать георгиевские ленточки

В Новосибирске начали раздавать георгиевские ленточки. Торжественный старт акции был дан на Монументе Славы.
«В этом году на старте акции присутствовало более 800 учащихся средних профессиональных образовательных учреждений и воспитанников молодежных центров. Началась церемония с торжественного выноса флага Российской Федерации и копии Знамени Победы, минуты молчания, приветственных слов ветеранов и гостей», - написала в телеграм-канале вице-мэр Анна Терешкова.

В завершение церемониала курсанты «Вахты Памяти» начали раздавать георгиевские ленты участникам мероприятия.

Новосибирцам памятные ленты будут раздавать до 9 мая. Получить ленту можно будет на мероприятиях в честь Дня Победы,  в парках, возле станций метро и торговых центров.

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#Новосибирск#Анна Терешкова#Общество#Александр Ляхов#День Победы#Память
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