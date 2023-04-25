В Новосибирске начали раздавать георгиевские ленточки

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
«В этом году на старте акции присутствовало более 800 учащихся средних профессиональных образовательных учреждений и воспитанников молодежных центров. Началась церемония с торжественного выноса флага Российской Федерации и копии Знамени Победы, минуты молчания, приветственных слов ветеранов и гостей», - написала в телеграм-канале вице-мэр Анна Терешкова.
В завершение церемониала курсанты «Вахты Памяти» начали раздавать георгиевские ленты участникам мероприятия.
Новосибирцам памятные ленты будут раздавать до 9 мая. Получить ленту можно будет на мероприятиях в честь Дня Победы, в парках, возле станций метро и торговых центров.