В Новосибирске во время субботника нашли одинокого трехмесячного медвежонка

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
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Updated Сегодня, 02:55
Во время субботника в Юго-Западном жилмассиве Новосибирска местные жители нашли брошенного трехмесячного медвежонка и обратились за помощью к председателю новосибирского отделения «Всероссийского общества охраны природы» Дмитрию Шахову.
Он передал медведя зоозащитникам, которые оформят его в министерстве природных ресурсов и постараются выпустить его в дикую среду. Если это не получится, медвежонка пристроят в зоопарк или другое специализированное заведение.
На видео, размещенном на YouTube-канале Шахова, заснято, как медвежонок недовольно ворчит и пытается выйти из клетки, но не решается из-за боязни.