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В Новосибирске во время субботника нашли одинокого трехмесячного медвежонка

25 апреля 2023, 02:52
Фото: Дмитрий Шахов / YouTube
Мишку-малыша нашли случайно на территории Юго-Западного жилмассива
На общегородском субботнике в Новосибирске 22 апреля во время уборки территории местные жители нашли брошенного трехмесячного медвежонка.

Во время субботника в Юго-Западном жилмассиве Новосибирска местные жители нашли брошенного трехмесячного медвежонка и обратились за помощью к председателю новосибирского отделения «Всероссийского общества охраны природы» Дмитрию Шахову.

Он передал медведя зоозащитникам, которые оформят его в министерстве природных ресурсов и постараются выпустить его в дикую среду. Если это не получится, медвежонка пристроят в зоопарк или другое специализированное заведение.

На видео, размещенном на YouTube-канале Шахова, заснято, как медвежонок недовольно ворчит и пытается выйти из клетки, но не решается из-за боязни.

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#Эмилия Губарева#Медведи#Медвежата#Животные#Город#Общество#Новосибирск
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