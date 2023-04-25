Названо имя нового начальника ГИБДД в Новосибирске — что о нем известно

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
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Updated Сегодня, 08:22
25 апреля 2023 года, майор полиции Роман Мельников был назначен начальником Госавтоинспекции в городе Новосибирске приказом начальника ГУ МВД России по Новосибирской области.
Роман Константинович родился в рабочем поселке Сузун, Сузунского района, Новосибирской области в 1985 году. Он начал служить в органах внутренних дел в 2011 году и с 2012 по 2018 годы работал на различных должностях в рядах Госавтоинспекции.
С 2018 по 2023 г. г. он занимал должность начальника отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Ордынский».