В Новосибирске сменили вывески магазинов Mango и Zara в торговых центрах

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Горожане сообщают Atas.info, что в ТРЦ «Галерея» на первом этаже появился Maag вместо привычного Mango. Stradivarius теперь Vilet, а Bershka – Ecru.
«Сейчас набирается новый штат сотрудников в эти магазины. Когда они пройдут обучение, павильоны откроют. Приблизительно по срокам – это май-июнь. Еще нужно время, чтобы завести новую коллекцию», - сообщил Atas.info источник в торговом центре «Галерея Новосибирск».
Вывески над бутиками этих брендов сменили также в «Меге», которая находится в Ленинском районе города.
Напомним, многие популярные молодежные бренды ушли из России с начала спецоперации. Больше года бутики находились в простое в торговых центрах Новосибирска. Владельцы сообщали о своем намерении вернуться под другими названиями.