atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:00

Published Сегодня, 06:00

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

Изображение материала

В Новосибирске сменили вывески магазинов Mango и Zara в торговых центрах

25 апреля 2023, 06:00
Фото: atas.info
Новосибирцы заметили новые вывески ушедших брендов в ТЦ
Ушедшие бренды одежды вернулись в Новосибирск под новыми названиями. В крупных ТЦ города сменили вывески магазинов Zara, Bershka, Mango и других.

Горожане сообщают Atas.info, что в ТРЦ «Галерея» на первом этаже появился Maag вместо привычного Mango. Stradivarius теперь Vilet, а Bershka – Ecru.

«Сейчас набирается новый штат сотрудников в эти магазины. Когда они пройдут обучение, павильоны откроют. Приблизительно по срокам – это май-июнь. Еще нужно время, чтобы завести новую коллекцию», - сообщил Atas.info источник в торговом центре «Галерея Новосибирск».
Фото: СРЧ Новосибирск

Вывески над бутиками этих брендов сменили также в «Меге», которая находится в Ленинском районе города.

Напомним, многие популярные молодежные бренды ушли из России с начала спецоперации. Больше года бутики находились в простое в торговых центрах Новосибирска. Владельцы сообщали о своем намерении вернуться под другими названиями.

#Алина Шефер#Общество#Торговый центр#Бренды#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Цены на Белорусской ярмарке 2023 - как в магазинах Новосибирска: сравниваем цифры
Вчера, 08:22
Новый автобус до Толмачево запустили в Новосибирске: впечатления пассажиров
Сегодня, 06:42
Названо имя нового начальника ГИБДД в Новосибирске — что о нем известно
Сегодня, 08:16
Когда отключат отопление в Новосибирске весной-2023, сообщили в мэрии
Сегодня, 02:09
Бывший «мент»: почему самого кровожадно маньяка Новосибирска не могли поймать 18 лет
Сегодня, 04:18
В Новосибирске во время субботника нашли одинокого трехмесячного медвежонка
Сегодня, 02:52