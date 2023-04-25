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В Новосибирске умер найденный на мусорке далматинец

25 апреля 2023, 10:04
Фото: animal nsk
Волонтеры animal nsk сообщили о смерти далматинца, найденного на помойке в Новосибирске. Его погубили рак и бездушные хозяева.
«У Лойда (прим. ред. так назвали пса волонтеры) была последняя стадия рака кишечника, его не смогли спасти. Проводить питомца в последний путь приехала в клинику родственница хозяев, которая очень любила пса. Когда-то его звали Брюс», - рассказали волонтеры.

Женщина рассказала, что рак у далматинца обнаружили год назад. Еще тогда хозяева хотели усыпить питомца, но им не позволили врачи.

«Пришлось бы оплачивать лечение, а зачем тратить деньги – решили просто бросить, точнее выбросить».

Напомним, далматинца обнаружили в полумертвом состоянии прохожие на мусорке в Новосибирске. Пса увезли в реанимацию, где он скончался.

Умирающего далматинца нашли на помойке в Новосибирске — он в реанимации
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Собаки#Волонтеры
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