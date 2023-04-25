В Новосибирске умер найденный на мусорке далматинец

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
«У Лойда (прим. ред. так назвали пса волонтеры) была последняя стадия рака кишечника, его не смогли спасти. Проводить питомца в последний путь приехала в клинику родственница хозяев, которая очень любила пса. Когда-то его звали Брюс», - рассказали волонтеры.
Женщина рассказала, что рак у далматинца обнаружили год назад. Еще тогда хозяева хотели усыпить питомца, но им не позволили врачи.
«Пришлось бы оплачивать лечение, а зачем тратить деньги – решили просто бросить, точнее выбросить».
Напомним, далматинца обнаружили в полумертвом состоянии прохожие на мусорке в Новосибирске. Пса увезли в реанимацию, где он скончался.