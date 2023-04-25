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В Новосибирской области остановлена добыча нефти и снижается добыча угля

25 апреля 2023, 08:22
Фото: 1MI
Скважины заполнены водой из-за жадности нефтедобывающей компании

Нефть перестали добывать в Северном районе Новосибирской области

В Северном районе Новосибирской области остановлены скважины на нефтяном месторождении из-за сложностей с извлечением. Падает добыча и на угольных разрезах "Сибантрацита"

Прекращена добыча нефти на месторождении в Северном районе Новосибирской области. Скважины заполнены водой, что делает подъем содержимого нефтеносных пластов нерентабельным. Об этом сообщил вице-губернатор Сергей Семка, подчеркнув, что корни проблемы лежат в истории разработки месторождения.

"Был недропользователь, который, по нашему мнению, и по мнению академика Алексея Конторовича, превысил максимальную планку по добыче нефти - 1 млн 400 тонн нефти в год. Добывалось 2 миллиона 100 тысяч. Если по-простому говорить, все то, что добывали, нефть, не успевала в те же ниши стекать. А стекала вода, вот и все", - сказал Сергей Семка в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС.

В последние годы добыча на месторождении не превышала 300 тысяч тонн. А бурение новых разведывательных скважин не подтвердило предварительные оптимистичные прогнозы, добавил вице-губернатор.

Кроме того, за первые три месяца 2023 года на 20% упала добыча угля на разрезах компании "Сибантрацит". По словам Сергея Семки, это связано с логистическими проблемами, возникшими при транспортировке  антрацита за пределы России.

Сокращение в сфере добычи полезных ископаемых в итоге привело к падению общего промышленного индекса региона. За первые два месяца 2023 года он составил 96,2%.

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#Нефть#Месторождение#Остановка#Экономика#Новосибирская область
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