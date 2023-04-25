Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Прекращена добыча нефти на месторождении в Северном районе Новосибирской области. Скважины заполнены водой, что делает подъем содержимого нефтеносных пластов нерентабельным. Об этом сообщил вице-губернатор Сергей Семка, подчеркнув, что корни проблемы лежат в истории разработки месторождения.
"Был недропользователь, который, по нашему мнению, и по мнению академика Алексея Конторовича, превысил максимальную планку по добыче нефти - 1 млн 400 тонн нефти в год. Добывалось 2 миллиона 100 тысяч. Если по-простому говорить, все то, что добывали, нефть, не успевала в те же ниши стекать. А стекала вода, вот и все", - сказал Сергей Семка в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС.
В последние годы добыча на месторождении не превышала 300 тысяч тонн. А бурение новых разведывательных скважин не подтвердило предварительные оптимистичные прогнозы, добавил вице-губернатор.
Кроме того, за первые три месяца 2023 года на 20% упала добыча угля на разрезах компании "Сибантрацит". По словам Сергея Семки, это связано с логистическими проблемами, возникшими при транспортировке антрацита за пределы России.
Сокращение в сфере добычи полезных ископаемых в итоге привело к падению общего промышленного индекса региона. За первые два месяца 2023 года он составил 96,2%.