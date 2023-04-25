За совершение преступления исполнители получили 1,5 миллиона рублей. Подозреваемыми оказались трое мужчин в возрасте от 53 до 55 лет. В апреле 2023 года оперативники задержали их в Иркутске, Братске и Новосибирске. Один из задержанных может являться сотрудником художественного музея.