Posted Сегодня, 01:15
Published Сегодня, 01:15
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
Согласно информации следствия, в июне 2010 года было совершено заказное убийство бывшего сотрудника патрульно-постовой службы в Братске. Мужчину застрелили из пистолета с глушителем, а его тело и автомобиль ВАЗ 21099 сожгли в лесу.
За совершение преступления исполнители получили 1,5 миллиона рублей. Подозреваемыми оказались трое мужчин в возрасте от 53 до 55 лет. В апреле 2023 года оперативники задержали их в Иркутске, Братске и Новосибирске. Один из задержанных может являться сотрудником художественного музея.
Сейчас сибиряк находится в следственном изоляторе. За убийство им было выплачено 1,5 миллиона рублей. Исполнители и заказчик преступления также были задержаны.