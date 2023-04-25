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Задержан глава службы безопасности худмузея в Новосибирске – что известно

25 апреля 2023, 01:15
Фото: 1MI
Убийство было совершено 13 лет назад

В Новосибирске за убийство задержали главу службы безопасности художественного музея

В Новосибирске задержали начальника службы безопасности художественного музея, который обвиняется в участии в заказном убийстве бывшего милиционера в Братске, произошедшем в 2010 году.

Согласно информации следствия, в июне 2010 года было совершено заказное убийство бывшего сотрудника патрульно-постовой службы в Братске. Мужчину застрелили из пистолета с глушителем, а его тело и автомобиль ВАЗ 21099 сожгли в лесу.

За совершение преступления исполнители получили 1,5 миллиона рублей. Подозреваемыми оказались трое мужчин в возрасте от 53 до 55 лет. В апреле 2023 года оперативники задержали их в Иркутске, Братске и Новосибирске. Один из задержанных может являться сотрудником художественного музея.

Сейчас сибиряк находится в следственном изоляторе. За убийство им было выплачено 1,5 миллиона рублей. Исполнители и заказчик преступления также были задержаны.

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#Эмилия Губарева#Задержание#Убийство#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Россия
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