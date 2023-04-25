Заксобрание одобрило поправки в бюджет, предложенные губернатором Андреем Травниковым

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области единогласно поддержали в первом чтении законопроект о региональном бюджете, подготовленный правительством Новосибирской области и внесённый губернатором Андреем Травниковым. С докладом о внесении изменений в закон «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»» перед депутатами Законодательного Собрания выступил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.
Губернатор Андрей Травников напомнил, что 3 года – с 2020 по 2022 – мы жили в условиях неопределённости в связи с пандемией, с санкционным давлением: «Мы с правительством поддержали депутатов, и в 2023 году вернулись к привычному графику, когда в течение года проходит не менее трёх поправочных сессий, в том числе первая – в апреле. Она направлена, в первую очередь, на финансирование переходящих объектов и сезонных работ. В частности – Новосибирску будут предоставлены дополнительные средства на ремонт дорог, дворов и тротуаров. С учётом того, что эти принципиальные решения были приняты ещё перед Новым годом, весной у Новосибирска есть все возможности планомерно, без аврала выполнять эти работы за счёт дополнительных ресурсов».
Председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив особо отметил: поправки в первом чтении в бюджет приняты депутатами единогласно. Председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Фёдор Николаев подчеркнул размер субсидий городу Новосибирску. «Отдельно раскрою тему по бюджетным ассигнованиям городу Новосибирску – объём субсидий составил 1 млрд 395 миллионов рублей, из них 442 миллиона в общей совокупности на реализацию мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог, ремонт дорог и тротуаров в частном секторе, 200 миллионов – на благоустройство дворовых территорий».
Изменения в бюджете предполагают увеличение ассигнований на строительство, благоустройство и оснащение оборудованием объектов, планируемых ко вводу в 2023 году и затрагивают значительный перечень объектов строительства и ремонта в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта, ЖКХ и благоустройства территорий. По результатам предлагаемых изменений объём расходов областного бюджета 2023 года составит 312,9 млрд рублей.