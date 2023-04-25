Заксобрание одобрило поправки в бюджет, предложенные губернатором Андреем Травниковым

Губернатор Андрей Травников напомнил, что 3 года – с 2020 по 2022 – мы жили в условиях неопределённости в связи с пандемией, с санкционным давлением: «Мы с правительством поддержали депутатов, и в 2023 году вернулись к привычному графику, когда в течение года проходит не менее трёх поправочных сессий, в том числе первая – в апреле. Она направлена, в первую очередь, на финансирование переходящих объектов и сезонных работ. В частности – Новосибирску будут предоставлены дополнительные средства на ремонт дорог, дворов и тротуаров. С учётом того, что эти принципиальные решения были приняты ещё перед Новым годом, весной у Новосибирска есть все возможности планомерно, без аврала выполнять эти работы за счёт дополнительных ресурсов».