Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Новосибирцам в этом году предлагают выбрать название для нового парка в пойме реки Иня в Первомайском районе. На территории парка проложат пешеходные дорожки, экотропы, велодорожки, установят детские и спортивные площадки, пункты проката, общественные туалеты, площадки для дрессировки собак, а также смотровые площадки. На текущий момент свое мнение в рамках голосования уже выразили более 26 тысяч горожан.
Чем больше людей проголосует, тем больше федеральных и областных средств удастся привлечь на благоустройство зеленых зон и других объектов. За годы действия национального проекта бвли реконструированы и благоустроены парк "Михайловская набережная", Заельцовский и Затулинский парки, Монумент Славы, парк "Каменка".
Принять участие в голосовании может любой желающий старше 14 лет. Чтобы проголосовать, необходимо пройти авторизацию по номеру телефона или через сайт «Госуслуги» на платформе 54.gorodsreda.ru. Голосование продлится до 31 мая.