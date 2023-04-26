Новосибирцам в этом году предлагают выбрать название для нового парка в пойме реки Иня в Первомайском районе. На территории парка проложат пешеходные дорожки, экотропы, велодорожки, установят детские и спортивные площадки, пункты проката, общественные туалеты, площадки для дрессировки собак, а также смотровые площадки. На текущий момент свое мнение в рамках голосования уже выразили более 26 тысяч горожан.