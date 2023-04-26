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Более 26 тысяч новосибирцев уже проголосовали за объекты благоустройства 2024 года

26 апреля 2023, 09:29
Фото: Мэрия Новосибирска
От активности горожан зависит количество федеральных денег на благоустройство

В Новосибирске пробложается голосование на благоустройства парка вдоль реки Иня

В Новосибирске продолжается голосование по выбору объектов благоустройства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда"

Новосибирцам в этом году предлагают выбрать название для нового парка в пойме реки Иня в Первомайском районе. На территории парка проложат пешеходные дорожки, экотропы, велодорожки, установят детские и спортивные площадки, пункты проката, общественные туалеты, площадки для дрессировки собак, а также смотровые площадки. На текущий момент свое мнение в рамках голосования уже выразили более 26 тысяч горожан.

Так будет выглядеть новый паркТак будет выглядеть новый парк
Так будет выглядеть новый парк
Фото: Мэрия Новосибирска

Чем больше людей проголосует, тем больше федеральных и областных средств удастся привлечь на благоустройство зеленых зон и других объектов. За годы действия национального проекта бвли реконструированы и благоустроены парк "Михайловская набережная", Заельцовский и Затулинский парки, Монумент Славы, парк "Каменка".

Принять участие в голосовании может любой желающий старше 14 лет. Чтобы проголосовать, необходимо пройти авторизацию по номеру телефона или через сайт «Госуслуги» на платформе 54.gorodsreda.ru. Голосование продлится до 31 мая.

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#Благоустройство#Голосование#Нацпроект#Город#Новосибирск
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