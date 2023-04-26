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Published Сегодня, 04:03

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Сотни могил с символикой ЧВК "Вагнер" появились на Гусинобродском кладбище

26 апреля 2023, 04:03
Фото: atas.info
Могилы с символикой ЧВК "Вагнер" на Гусинобродском кладбище
Сотрудники кладбища рассказали, что на этом участке хоронят военных ЧВК «Вагнер». Их провожают в последний путь с воинскими почестями под звуки троекратного военного салюта.

— Вагнеровцы? Вам туда, — показывает рукой водитель машины ритуального агентства. — Там могилы все одинаково оформлены, вы не перепутаете!

Перед глазами открываются ряды могил с одинаковыми венками с российским триколором и в цветах символики ЧВК «Вагнер» — черно-желтый крест на красном фоне. В понедельник 24 апреля здесь с воинскими почестями похоронили троих военных, но только с одним из них пришли проститься родственники и друзья. Всех троих опустили в землю под звуки воинского салюта.

Похороны военных на Гусинобродском кладбищеПохороны военных на Гусинобродском кладбище
Похороны военных на Гусинобродском кладбище
Фото: atas.info

По словам родственников одного из погибших, этот участок Гусинобродского кладбища выделен для захоронения военнослужащих ЧВК «Вагнер». В будущем здесь обещают поставить обелиск и сделать памятник для каждого погибшего. На данном участке более 200 могил, на всех одинаковые кресты и венки, отличаются только имена и даты рождения и смерти, но судя по датам большинство погибших захоронено в период проведения СВО.

На каждой могиле венки с российским триколором и символикой ЧВК "Вагнер"На каждой могиле венки с российским триколором и символикой ЧВК "Вагнер"
На каждой могиле венки с российским триколором и символикой ЧВК "Вагнер"
Фото: atas.info

На Радоницу, в родительский день здесь было не так много посетителей, как на всех остальной части кладбища. Хотя сюда, по словам работников кладбища, сюда приходят и в обычные дни, и приходят не только родственники, но и просто люди, которые благодарны погибшим за то, что выполнили свой воинский долг.

Военных хоронят на Гусинобродском кладбище под троекратный салют из орудий.Военных хоронят на Гусинобродском кладбище под троекратный салют из орудий.
Военных хоронят на Гусинобродском кладбище под троекратный салют из орудий.
Фото: atas.info

На запрос ngs.ru компания «Конкорд», которая принадлежит Евгению Пригожину, ответила, что венки, действительно, принадлежат ЧВК «Вагнер», но остальную информацию отказались разглашать.

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#Участник СВО#Зона СВО#Смерть#Кладбище#Общество#Спецоперация#Спецоперация на Украине#Новосибирск#Новосибирская область
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