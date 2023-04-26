На Радоницу, в родительский день здесь было не так много посетителей, как на всех остальной части кладбища. Хотя сюда, по словам работников кладбища, сюда приходят и в обычные дни, и приходят не только родственники, но и просто люди, которые благодарны погибшим за то, что выполнили свой воинский долг.