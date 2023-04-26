Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
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Updated Сегодня, 04:26
— Вагнеровцы? Вам туда, — показывает рукой водитель машины ритуального агентства. — Там могилы все одинаково оформлены, вы не перепутаете!
Перед глазами открываются ряды могил с одинаковыми венками с российским триколором и в цветах символики ЧВК «Вагнер» — черно-желтый крест на красном фоне. В понедельник 24 апреля здесь с воинскими почестями похоронили троих военных, но только с одним из них пришли проститься родственники и друзья. Всех троих опустили в землю под звуки воинского салюта.
По словам родственников одного из погибших, этот участок Гусинобродского кладбища выделен для захоронения военнослужащих ЧВК «Вагнер». В будущем здесь обещают поставить обелиск и сделать памятник для каждого погибшего. На данном участке более 200 могил, на всех одинаковые кресты и венки, отличаются только имена и даты рождения и смерти, но судя по датам большинство погибших захоронено в период проведения СВО.
На Радоницу, в родительский день здесь было не так много посетителей, как на всех остальной части кладбища. Хотя сюда, по словам работников кладбища, сюда приходят и в обычные дни, и приходят не только родственники, но и просто люди, которые благодарны погибшим за то, что выполнили свой воинский долг.
На запрос ngs.ru компания «Конкорд», которая принадлежит Евгению Пригожину, ответила, что венки, действительно, принадлежат ЧВК «Вагнер», но остальную информацию отказались разглашать.
В Новосибирске простились с погибшим в зоне СВО военнослужащим ЧВК «Вагнер» Дмитрием Карповым.