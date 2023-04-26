Депутатов Бойко* и Пирогову могут признать злостными прогульщиками

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
«Полномочия депутата Совета депутатов города Новосибирска прекращаются досрочно решением Совета депутатов города Новосибирска в случае отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях Совета депутатов города Новосибирска в течение шести месяцев подряд», - цитирует precedent.tv решение горсовета депутатов.
Теперь депутатских мандатов за формальные пропуски могут лишиться двое парламентариев. Уже шесть месяцев не посещает заседания парламентарий Сергей Бойко*, который покинул Россию еще в 2021 году и не намерен возвращаться обратно из-за возможности уголовного преследования. Одно время мужчина направлял в городской совет многочисленные письма о нахождении в заграничной командировке. Однако с учетом поправок Сергея Бойко* могут лишить удостоверения из-за злостных прогулов.
Аналогичные санкции могут ввести ив отношении Хельги Пироговой. Сейчас женщина может находиться в Грузии. Парламентарий покинула Россию из-за возбуждения уголовного дела о дискредитации ВС РФ.
Данные поправки были приняты для соответствия федеральному законодательству. В январе нынешнего года законопроект о лишении мандатов депутатов, покинувших страну без уважительной причины, были одобрены Госдумой.
*физическое лицо, внесенное в реестр иностранных агентов