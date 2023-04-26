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Депутатов Бойко* и Пирогову могут признать злостными прогульщиками

26 апреля 2023, 07:23
Фото: 1MI
Злостные прогульщики лишатся мандатов

Новосибирских депутатов Бойко* и Пирогову могут признать злостными прогульщиками

На внеочередной сессии городского совета депутатов Новосибирска были одобрены поправки о досрочном прекращении полномочий парламентариев. Соответствующие изменения теперь могут быть внесены в Устав города.
«Полномочия депутата Совета депутатов города Новосибирска прекращаются досрочно решением Совета депутатов города Новосибирска в случае отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях Совета депутатов города Новосибирска в течение шести месяцев подряд», - цитирует precedent.tv решение горсовета депутатов.
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Теперь депутатских мандатов за формальные пропуски могут лишиться двое парламентариев. Уже шесть месяцев не посещает заседания парламентарий Сергей Бойко*, который покинул Россию еще в 2021 году и не намерен возвращаться обратно из-за возможности уголовного преследования. Одно время мужчина направлял в городской совет многочисленные письма о нахождении в заграничной командировке. Однако с учетом поправок Сергея Бойко* могут лишить удостоверения из-за злостных прогулов.

Аналогичные санкции могут ввести ив отношении Хельги Пироговой. Сейчас женщина может находиться в Грузии. Парламентарий покинула Россию из-за возбуждения уголовного дела о дискредитации ВС РФ.

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Данные поправки были приняты для соответствия федеральному законодательству. В январе нынешнего года законопроект о лишении мандатов депутатов, покинувших страну без уважительной причины, были одобрены Госдумой.

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#Новосибирск#Политика#Александр Ляхов#Депутат#Депутаты#Горсовет
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