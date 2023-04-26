Депутатов Бойко* и Пирогову могут признать злостными прогульщиками

Теперь депутатских мандатов за формальные пропуски могут лишиться двое парламентариев. Уже шесть месяцев не посещает заседания парламентарий Сергей Бойко*, который покинул Россию еще в 2021 году и не намерен возвращаться обратно из-за возможности уголовного преследования. Одно время мужчина направлял в городской совет многочисленные письма о нахождении в заграничной командировке. Однако с учетом поправок Сергея Бойко* могут лишить удостоверения из-за злостных прогулов.