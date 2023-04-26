Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
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Диктант Победы является Всероссийской исторической акцией, связанной с событиями Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Его суть – не просто проверить знание исторических дат и уровнем владения военной истории, но объединение всех россиян на основе уважения к исторической памяти.
Впервые мероприятие прошло 7 мая 2019 года в ознаменование 74-летия Победы над нацистской Германией. Тогда диктант написали 150 тысяч человек на 1 600 площадках. В акции приняли участие двадцать четыре государства, включая Россию. После этого было принято решение о ежегодном формате Диктанта Победы.
В 2022 году в Диктанте Победы приняли участие полтора миллиона человек из 77 государств. В нынешнем году организаторы рассчитывают на 1,6 миллиона участников, количество государств пока неизвестно. Мероприятие официально начнется 27 апреля в 12.00 по московскому времени (16.00 по времени Новосибирска).
На данный момент известно о 416 площадках для написания Диктанта Победы в Новосибирской области. Если же новосибирцы по каким-то причинам не могут прибыть на место или предпочитают проверить свои знания онлайн, им предлагается зарегистрироваться на официальном сайте деньпобеды.рф.
Нужно зайти на вкладку «Регистрация» и ввести код из СМС, либо данные почтового ящика. После этого останется лишь ввести свои данные в личном кабинете и ждать начала Диктанта Победы. При регистрации новосибирцы смогут быстрее узнать свой результат тестирования, самостоятельно скачать именные дипломы участников и победителей, а также зарабатывать баллы и получать призы за активное участие в Диктанте Победы.
Перед регистрацией жители Новосибирской области могут пройти предварительные тесты, связанные с историей Великой Отечественной войны. Также на сайте имеются и вопросы Диктанта Победы – 2022.
Стоит отметить, что для онлайн-участников тестирование начнется даже раньше. Возможность пройти тест появится 27 апреля в 09.00 по московскому времени (13.00 по времени Новосибирска). Вопросы будут доступны длительное время как на русском, так и английском языках.