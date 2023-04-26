Нужно зайти на вкладку «Регистрация» и ввести код из СМС, либо данные почтового ящика. После этого останется лишь ввести свои данные в личном кабинете и ждать начала Диктанта Победы. При регистрации новосибирцы смогут быстрее узнать свой результат тестирования, самостоятельно скачать именные дипломы участников и победителей, а также зарабатывать баллы и получать призы за активное участие в Диктанте Победы.