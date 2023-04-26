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Массовое побоище спровоцировали двое парней в Новосибирске: что говорят в полиции

26 апреля 2023, 04:44
Фото: Telegram-канал «Новосибирск с огоньком»
Массовая драка произошла на дороге в Новосибирске
Двое парней устроили массовую драку на дороге на Петухова в Новосибирске. Из-за чего произошел конфликт, и кто участвовал, рассказали в ГУ МВД региона.

Инцидент случился вечером 25 апреля в Кировском районе города. Как сообщили очевидцы, двое мужчин восточной внешности вышли из своих автомобилей и, не поговорив, тут же вцепились друг в друга. Что между ними произошло – остается загадкой.

«Спустя минуту к дерущимся парням подбежали еще несколько человек. Я видела четверых мужчин и двух женщин, которые были в платках. Они пытались их разнять, в итоге сами попали в водоворот этого побоища. Растянулась драка на всю дорогу, проехать было даже нельзя», - рассказала очевидица.

В ГУ МВД Новосибирска на Петухова драку подтвердили. Люди звонили в полицию несколько раз, сообщали об этом ЧП.

«Драка была, наряд полиции выезжал на место. Однако никто из участников потасовки заявление не написал», - рассказали в ведомстве.

Новосибирцы в соцсетях прозвали дебоширов «грешниками» и неспроста. Некоторым показалось, что они мусульмане, а сейчас празднуется религиозный праздник Ураза-байрам, в который не допускаются конфликты и ссоры.

#Алина Шефер#Драка#Мусульмане#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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