Массовое побоище спровоцировали двое парней в Новосибирске: что говорят в полиции

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Инцидент случился вечером 25 апреля в Кировском районе города. Как сообщили очевидцы, двое мужчин восточной внешности вышли из своих автомобилей и, не поговорив, тут же вцепились друг в друга. Что между ними произошло – остается загадкой.
«Спустя минуту к дерущимся парням подбежали еще несколько человек. Я видела четверых мужчин и двух женщин, которые были в платках. Они пытались их разнять, в итоге сами попали в водоворот этого побоища. Растянулась драка на всю дорогу, проехать было даже нельзя», - рассказала очевидица.
В ГУ МВД Новосибирска на Петухова драку подтвердили. Люди звонили в полицию несколько раз, сообщали об этом ЧП.
«Драка была, наряд полиции выезжал на место. Однако никто из участников потасовки заявление не написал», - рассказали в ведомстве.
Новосибирцы в соцсетях прозвали дебоширов «грешниками» и неспроста. Некоторым показалось, что они мусульмане, а сейчас празднуется религиозный праздник Ураза-байрам, в который не допускаются конфликты и ссоры.