Новосибирская омбудсмен опасается «украинского» синдрома у бойцов СВО

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
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Updated Сегодня, 02:25
Она отметила также аналогию между этим синдромом и «афганским» синдромом — серьезным посттравматическим стрессовым расстройством, которое традиционно выявляют у людей, участвовавших в боевых действиях. Шалабаева сообщила, что в регионе разработаны программы по поддержке мобилизованных и их семей, а бойцы, получившие травмы, проходят реабилитацию.
«Необходимо создать реестр, который должен включать не только военнослужащих, побывавших в зоне конфликта на Украине, но и людей других профессий, работавших на передовой», - заявила омбудсмен.
Кроме того, Шалабаева отметила, что всего в аппарат уполномоченного по правам человека поступили 423 жалобы на работу военкоматов, призывных комиссий, воинских частей и управлений, из которых 364 были связаны с частичной мобилизацией.