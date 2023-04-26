Новосибирская омбудсмен опасается «украинского» синдрома у бойцов СВО

Она отметила также аналогию между этим синдромом и «афганским» синдромом — серьезным посттравматическим стрессовым расстройством, которое традиционно выявляют у людей, участвовавших в боевых действиях. Шалабаева сообщила, что в регионе разработаны программы по поддержке мобилизованных и их семей, а бойцы, получившие травмы, проходят реабилитацию.