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Новосибирская омбудсмен опасается «украинского» синдрома у бойцов СВО

26 апреля 2023, 02:23
Фото: 1MI
Омбудсмен опасается украинского синдрома у новосибирских бойцов
Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева заявила, что возможно возникновение такого явления как «украинский» синдром между участниками спецоперации. Об этом она сказала на сессии Заксобрания региона 25 апреля.

Она отметила также аналогию между этим синдромом и «афганским» синдромом — серьезным посттравматическим стрессовым расстройством, которое традиционно выявляют у людей, участвовавших в боевых действиях. Шалабаева сообщила, что в регионе разработаны программы по поддержке мобилизованных и их семей, а бойцы, получившие травмы, проходят реабилитацию.

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«Необходимо создать реестр, который должен включать не только военнослужащих, побывавших в зоне конфликта на Украине, но и людей других профессий, работавших на передовой», - заявила омбудсмен.

Кроме того, Шалабаева отметила, что всего в аппарат уполномоченного по правам человека поступили 423 жалобы на работу военкоматов, призывных комиссий, воинских частей и управлений, из которых 364 были связаны с частичной мобилизацией.

#Алина Шефер#Участник СВО#Омбудсмен#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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