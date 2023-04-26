Новосибирцы отгоняют палками собаку от дома, где она раньше жила с хозяевами

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
«Люди бросили собаку у старого дома, а сами уехали. Теперь она живет возле калитки. Иногда громко лает и воет, беспокоит этим соседей. Они гоняют ее палками, пытаются выгнать с участка», - рассказала неравнодушная сибирячка Наталья.
По словам женщины, брошенной собаке уже 6 лет. Она страдает от холода и голода, а так выглядит здоровой. Девушка хотят найти для питомицы новую семью.
«Собачке нужна защита и забота. Она стерилизована, любит детей, не влезает в драки с другими псами».
Напомним, на днях жители села Ленинское в Новосибирске нашли на помойке умирающего далматинца, его выбросили хозяева. За жизнь пса боролись врачи, но он скончался - нашли раковую опухоль в кишечнике.