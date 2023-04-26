Новосибирцы отгоняют палками собаку от дома, где она раньше жила с хозяевами

Хозяева в Новосибирске бросили свою пожилую собаку на произвол судьбы и переехали. Уже почти год пес караулит калитку дома в ожидании их возвращения, и ее присутствие не нравится местным жителям.

«Люди бросили собаку у старого дома, а сами уехали. Теперь она живет возле калитки. Иногда громко лает и воет, беспокоит этим соседей. Они гоняют ее палками, пытаются выгнать с участка», - рассказала неравнодушная сибирячка Наталья. По словам женщины, брошенной собаке уже 6 лет. Она страдает от холода и голода, а так выглядит здоровой. Девушка хотят найти для питомицы новую семью. «Собачке нужна защита и забота. Она стерилизована, любит детей, не влезает в драки с другими псами». Напомним, на днях жители села Ленинское в Новосибирске нашли на помойке умирающего далматинца, его выбросили хозяева. За жизнь пса боролись врачи, но он скончался - нашли раковую опухоль в кишечнике. Умирающего далматинца нашли на помойке в Новосибирске — он в реанимации Узнать подробнее