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Новосибирцы отгоняют палками собаку от дома, где она раньше жила с хозяевами

26 апреля 2023, 05:21
Фото: фото Натальи Поперечнюк
Хозяева в Новосибирске бросили свою пожилую собаку у дома и съехали
Хозяева в Новосибирске бросили свою пожилую собаку на произвол судьбы и переехали. Уже почти год пес караулит калитку дома в ожидании их возвращения, и ее присутствие не нравится местным жителям.
«Люди бросили собаку у старого дома, а сами уехали. Теперь она живет возле калитки. Иногда громко лает и воет, беспокоит этим соседей. Они гоняют ее палками, пытаются выгнать с участка», - рассказала неравнодушная сибирячка Наталья.

По словам женщины, брошенной собаке уже 6 лет. Она страдает от холода и голода, а так выглядит здоровой. Девушка хотят найти для питомицы новую семью.

«Собачке нужна защита и забота. Она стерилизована, любит детей, не влезает в драки с другими псами».

Напомним, на днях жители села Ленинское в Новосибирске нашли на помойке умирающего далматинца, его выбросили хозяева. За жизнь пса боролись врачи, но он скончался - нашли раковую опухоль в кишечнике.

Умирающего далматинца нашли на помойке в Новосибирске — он в реанимации
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#Общество#Собаки#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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