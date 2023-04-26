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Пьяный полицейский чуть не задушил 16-летнюю девочку в Новосибирске

26 апреля 2023, 01:53
Фото: 1MI
По сообщению Telegram-канала SHOT, в Новосибирске возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством» в отношении полицейского, который был обвинен в попытке задушить 16-летнюю школьницу. Инцидент произошел вечером на улице Гоголя, когда девочку захватил незнакомый мужчина и начал душить.

Полиция сразу выяснила, что нападавший - 22-летний пьяный водитель патрульно-постовой службы отдела по Черепановскому району Андрей Д. Он прошел медосвидетельствование, которое подтвердило опьянение.

Мотивы его поступка остаются неясными, а причина подобной агрессии не была раскрыта. Сотрудникам ГУ МВД по Новосибирской области только предстоит рассмотреть это дело и выбрать меру пресечения для нападавшего.

Представители правоохранительных органов заявили, что проводится служебная проверка, в результате которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел со всеми вытекающими последствиями. Он должен понести наказание согласно законодательству за свое агрессивное и безответственное поведение.

#Алина Шефер#Дети#Полиция#ЧП#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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