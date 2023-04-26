Пьяный полицейский чуть не задушил 16-летнюю девочку в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:53
Published Сегодня, 01:53
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Updated Сегодня, 01:55
Полиция сразу выяснила, что нападавший - 22-летний пьяный водитель патрульно-постовой службы отдела по Черепановскому району Андрей Д. Он прошел медосвидетельствование, которое подтвердило опьянение.
Мотивы его поступка остаются неясными, а причина подобной агрессии не была раскрыта. Сотрудникам ГУ МВД по Новосибирской области только предстоит рассмотреть это дело и выбрать меру пресечения для нападавшего.
Представители правоохранительных органов заявили, что проводится служебная проверка, в результате которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел со всеми вытекающими последствиями. Он должен понести наказание согласно законодательству за свое агрессивное и безответственное поведение.