Сгорела квартира в доме на Зорге в Новосибирске – спасли 9 детей и женщину с ожогами

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Сотрудники ГУ МЧС региона прибыли на место пожара за 7 минут. В это время из окна горящей квартиры шел густой дым. Они вывели нескольких взрослых из подъезда, а также 9 детей.
«Удалось спасти женщину. Она получила ожоги и была передана бригаде скорой помощи. Также помощь медиков потребовалась 26 жильцам дома», - рассказали в пресс-службе ведомства.
По кадрам МЧС видно, как пожарные поднимаются на балконы и помогают выбраться людям. Сейчас дознаватели выясняют причины возгорания.