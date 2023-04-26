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Сгорела квартира в доме на Зорге в Новосибирске – спасли 9 детей и женщину с ожогами

26 апреля 2023, 09:10
Фото: ГУ МЧС НСО
В Новосибирске на Зорге загорелась квартира

В Новосибирске полностью сгорела квартира в многоэтажке на Зорге

Пожар произошел в квартире на 2 этаже дома на улице Зорге в Новосибирске 26 апреля. Огнеборцы одновременно тушили огонь и эвакуировали жильцов.

Сотрудники ГУ МЧС региона прибыли на место пожара за 7 минут. В это время из окна горящей квартиры шел густой дым. Они вывели нескольких взрослых из подъезда, а также 9 детей.

«Удалось спасти женщину. Она получила ожоги и была передана бригаде скорой помощи. Также помощь медиков потребовалась 26 жильцам дома», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Фото: ГУ МЧС НСО

По кадрам МЧС видно, как пожарные поднимаются на балконы и помогают выбраться людям.  Сейчас дознаватели выясняют причины возгорания.

#Алина Шефер#Пожар#Дети#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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