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Странный мужчина с пакетом напугал новосибирцев — он якобы следит за детьми у школ

26 апреля 2023, 03:34
Фото: кадр с камер видеонаблюдения/ВК
Странный мужчина преследует детей в Новосибирске

В Новосибирске заметили следящего за детьми у школ подозрительного мужчину

Возле гимназии №13 имени Быкова в Новосибирске заметили мужчину, который следит за детьми. Информация появилась 25 апреля в родительском чате благодаря фото и видео неизвестного наблюдателя.

Родители гимназистов шокированы этим событием и начали делиться информацией в родительских чатах, социальных сетях и других сообществах. Они предупредили других родителей и попросили их быть более внимательными, когда дети возвращаются домой.

«Просим всех родителей показать фото мужчины своим детям, чтобы подольше избегать контакта с ним. Он пока не приставал ни к кому, как нам известно, но очень странно себя ведет. Каждый день крутится у гимназии и ходит вслед за детьми. Заявление уже в полиции, сказали, что начали расследование. Подозрительного мужчину уже ищут», - рассказали напуганные мамы школьниц.

Пока не было никакой информации о том, что мужчина напал на школьников, но полиция проявляет бдительность и просит всех родителей быть более внимательными и звонить на экстренный номер 112, если возникнут подозрительные обстоятельства.

#Алина Шефер#Дети#Школа#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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