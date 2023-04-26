Странный мужчина с пакетом напугал новосибирцев — он якобы следит за детьми у школ

«Просим всех родителей показать фото мужчины своим детям, чтобы подольше избегать контакта с ним. Он пока не приставал ни к кому, как нам известно, но очень странно себя ведет. Каждый день крутится у гимназии и ходит вслед за детьми. Заявление уже в полиции, сказали, что начали расследование. Подозрительного мужчину уже ищут», - рассказали напуганные мамы школьниц.