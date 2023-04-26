Странный мужчина с пакетом напугал новосибирцев — он якобы следит за детьми у школ

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
Родители гимназистов шокированы этим событием и начали делиться информацией в родительских чатах, социальных сетях и других сообществах. Они предупредили других родителей и попросили их быть более внимательными, когда дети возвращаются домой.
«Просим всех родителей показать фото мужчины своим детям, чтобы подольше избегать контакта с ним. Он пока не приставал ни к кому, как нам известно, но очень странно себя ведет. Каждый день крутится у гимназии и ходит вслед за детьми. Заявление уже в полиции, сказали, что начали расследование. Подозрительного мужчину уже ищут», - рассказали напуганные мамы школьниц.
Пока не было никакой информации о том, что мужчина напал на школьников, но полиция проявляет бдительность и просит всех родителей быть более внимательными и звонить на экстренный номер 112, если возникнут подозрительные обстоятельства.