Удушение школьницы заинтересовало новосибирских следователей

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
«Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Об инциденте стало известно благодаря телеграм-каналу SHOT. В нем сообщалось, что в Новосибирске возбудили уголовное дело против водителя патрульно-постовой службы, который якобы пытался задушить шестнадцатилетнюю девушку на улице Гоголя. При этом причины агрессии в отношении школьницы неизвестны. Также подозреваемый мужчина был сильно пьян.
Сейчас следователи проводят комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.