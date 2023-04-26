Удушение школьницы заинтересовало новосибирских следователей

Об инциденте стало известно благодаря телеграм-каналу SHOT. В нем сообщалось, что в Новосибирске возбудили уголовное дело против водителя патрульно-постовой службы, который якобы пытался задушить шестнадцатилетнюю девушку на улице Гоголя. При этом причины агрессии в отношении школьницы неизвестны. Также подозреваемый мужчина был сильно пьян.