Проект решения о внесении изменений в городской устав, прошедший процедуру публичных слушаний, представил председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по местному самоуправлению Игорь Атякшев. Он подчеркнул, что проект был подготовлен в связи с законом Новосибирской области, которым предусмотрена новая система избрания мэра Новосибирска. Еще одна поправка связана с федеральным законом, предусматривающим досрочное прекращение полномочий депутата в случае его отсутствия на всех заседаниях Совета депутатов в течение шести месяцев подряд. Профильная комиссия рекомендовала принять поправки сразу в двух чтениях.