Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Проект решения о внесении изменений в городской устав, прошедший процедуру публичных слушаний, представил председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по местному самоуправлению Игорь Атякшев. Он подчеркнул, что проект был подготовлен в связи с законом Новосибирской области, которым предусмотрена новая система избрания мэра Новосибирска. Еще одна поправка связана с федеральным законом, предусматривающим досрочное прекращение полномочий депутата в случае его отсутствия на всех заседаниях Совета депутатов в течение шести месяцев подряд. Профильная комиссия рекомендовала принять поправки сразу в двух чтениях.
По предложению депутата Андрея Гудовского было решено голосовать за проект сразу – без прений и выступлений, так как вопрос уже обсуждается долгое время. В итоге за изменения проголосовали 38 депутатов - квалифицированное большинство голосов.
Новая модель начнет действовать только по истечению срока полномочий действующего мэра Новосибирска. Новый градоначальник будет назначен по итогам конкурса – в соответствии с общефедеральными трендами и действующим законодательством.