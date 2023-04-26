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В Новосибирске депутаты горсовета утвердили новую схему выборов мэра

26 апреля 2023, 04:20
Фото: atas.info
Действующий мэр доработает до конца полномочий
Следующий мэр Новосибирска будет выбран уже по новой модели: во время сессии 26 апреля депутаты горсовета сразу в двух чтениях приняли поправки в устав областного центра

Проект решения о внесении изменений в городской устав, прошедший процедуру публичных слушаний, представил председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по местному самоуправлению Игорь Атякшев. Он подчеркнул, что проект был подготовлен в связи с законом Новосибирской области, которым предусмотрена новая система избрания мэра Новосибирска. Еще одна поправка связана с федеральным законом, предусматривающим досрочное прекращение полномочий депутата в случае его отсутствия на всех заседаниях Совета депутатов в течение шести месяцев подряд. Профильная комиссия рекомендовала принять поправки сразу в двух чтениях.

По предложению депутата Андрея Гудовского было решено голосовать за проект сразу – без прений и выступлений, так как вопрос уже обсуждается долгое время. В итоге за изменения проголосовали 38 депутатов  - квалифицированное большинство голосов.

Новая модель начнет действовать только по истечению срока полномочий действующего мэра Новосибирска. Новый градоначальник будет назначен по итогам конкурса – в соответствии с общефедеральными трендами и действующим законодательством.

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