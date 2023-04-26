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Андрей Травников встретил в аэропорту премьер-министра Белоруссии Романа Головченко

26 апреля 2023, 13:17
Фото: Пресс-служба правительства НСО
В Новосибирск с визитом прибыл Роман Головченко

В Новосибирск с визитом прибыл премьер-министр Белоруссии Роман Головченко

В Новосибирск с рабочим визитом прибыл премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. Одной из целей визита является встреча с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
«В Новосибирскую область с рабочим визитом прибыл Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В аэропорту белорусского министра встретил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Одной из целей визита является их встреча, на которой будут обсуждаться вопросы взаимного сотрудничества. В 2022 году Белоруссия заняла шестое место в товарообороте региона, став одним из основных экономических партнеров.

Также Роман Головченко посетит ряд региональных предприятий – в том числе, «Новосибирский завод полупроводниковых приборов»  -  и заедет на ярмарку белорусских товаров, которая недавно открылась на площади Ленина.

Новосибирцы потратили свыше 15 млн на ярмарке белорусских товаров
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#Новосибирск#Александр Ляхов#Политика#Андрей Травников#Визит#Губернатор#Губернатор Травников#Премьер
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