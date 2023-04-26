Андрей Травников встретил в аэропорту премьер-министра Белоруссии Романа Головченко

В аэропорту белорусского министра встретил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Одной из целей визита является их встреча, на которой будут обсуждаться вопросы взаимного сотрудничества. В 2022 году Белоруссия заняла шестое место в товарообороте региона, став одним из основных экономических партнеров.