Андрей Травников встретил в аэропорту премьер-министра Белоруссии Романа Головченко

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
«В Новосибирскую область с рабочим визитом прибыл Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В аэропорту белорусского министра встретил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Одной из целей визита является их встреча, на которой будут обсуждаться вопросы взаимного сотрудничества. В 2022 году Белоруссия заняла шестое место в товарообороте региона, став одним из основных экономических партнеров.
Также Роман Головченко посетит ряд региональных предприятий – в том числе, «Новосибирский завод полупроводниковых приборов» - и заедет на ярмарку белорусских товаров, которая недавно открылась на площади Ленина.