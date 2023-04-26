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В Новосибирске разместили рекордные 1,5 тысячи баннеров в поддержку СВО

26 апреля 2023, 06:18
Фото: atas.info
В Новосибирске разместили свыше 1500 билбордов о СВО
Новосибирск стал лидером среди других городов страны по распространению билбордов в поддержку СВО. В 2022 году на улицах разместили свыше 1,5 баннеров, сообщили на сессии Горсовета.
«В Новосибирске за прошлый год разместили более 1500 билбордов в поддержку спецоперации. И наш город стал лидером в стране. Патриотическое направление для нас очень важная задача», - заявил глава начальник управления художественного облика города мэрии Олег Хорошунов.

Ранее в Бердске под Новосибирском появились баннеры на улицах, которые призывали сибиряков молиться за наших воинов. На плакате был изображен Бердский Кафедральный Собор Преображения Господня и несколько молитв, которые можно читать даже дома.

Напомним, в начале апреля военкоматы Новосибирской области объявили о новом наборе солдат в зону СВО. Всех принимали на добровольных началах.

С бойцами заключались контракты на 6, 8 или 12 месяцев. Призвали как мужчин, так и женщин до 60 лет.

В Новосибирск пришла разнарядка о наборе военнослужащих по контракту
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#Алина Шефер#Зона СВО#Билборды#Реклама#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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