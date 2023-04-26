В Новосибирске разместили рекордные 1,5 тысячи баннеров в поддержку СВО

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
«В Новосибирске за прошлый год разместили более 1500 билбордов в поддержку спецоперации. И наш город стал лидером в стране. Патриотическое направление для нас очень важная задача», - заявил глава начальник управления художественного облика города мэрии Олег Хорошунов.
Ранее в Бердске под Новосибирском появились баннеры на улицах, которые призывали сибиряков молиться за наших воинов. На плакате был изображен Бердский Кафедральный Собор Преображения Господня и несколько молитв, которые можно читать даже дома.
Напомним, в начале апреля военкоматы Новосибирской области объявили о новом наборе солдат в зону СВО. Всех принимали на добровольных началах.
С бойцами заключались контракты на 6, 8 или 12 месяцев. Призвали как мужчин, так и женщин до 60 лет.