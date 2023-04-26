Взрыв в Куйбышеве: погиб мужчина, работают саперы - что говорят новосибирцы о ЧП

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Как пишет телеграмм-канал «Экстренный вызов НСК», взрыв произошел возле реки Омь недалеко от домов на улице Агафонова. Там подорвалась граната – погиб мужчина.
«Мне рассказали люди, что это 47-летний местный житель. Он раньше работал в полиции, сейчас на пенсии. Ему приходилось тяжело, даже пытался устроиться на другое место, но его не взяли. Если он бывший сотрудник правоохранительных органов, то возможно, поэтому у него имелась граната», - рассказала Atas.info одна из жительниц Куйбышева.
Сейчас, по словам новосибирцев, въезд в Куйбышево частично парализован. Туда едут «зеваки» и саперы. На берегу уже выстроилось несколько машин для разминирования, участок огородили лентой.
«Уже второй день такая ситуация напряженная. По городу ездят с мигалками полицейские. Говорят, у погибшего было несколько гранат с собой. Либо это был несчастный случай, либо самоподрыв. Бог его знает…», - делятся мнением о ЧП сибирячки в соцсетях.
Известно, что инцидент уже расследуют следователи. Однако пока официальных комментариев по ходу дела они не дают СМИ.