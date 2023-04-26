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Взрыв в Куйбышеве: погиб мужчина, работают саперы - что говорят новосибирцы о ЧП

26 апреля 2023, 06:47
Фото: телеграмм-канал Экстренный вызов НСК/АСТ-54
Мощный взрыв прогремел в Куйбышеве - что случилось
Мощный взрыв прогремел в Куйбышеве Новосибирской области днем 25 апреля. На месте даже сегодня работают саперы, в соцсетях сообщают, что на гранате подорвался мужчина.

Как пишет телеграмм-канал «Экстренный вызов НСК», взрыв произошел возле реки Омь недалеко от домов на улице Агафонова. Там подорвалась граната – погиб мужчина.

«Мне рассказали люди, что это 47-летний местный житель. Он раньше работал в полиции, сейчас на пенсии. Ему приходилось тяжело, даже пытался устроиться на другое место, но его не взяли. Если он бывший сотрудник правоохранительных органов, то возможно, поэтому у него имелась граната», - рассказала Atas.info одна из жительниц Куйбышева.
Под Новосибирском молодой мужчина подорвался на гранате
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Сейчас, по словам новосибирцев, въезд в Куйбышево частично парализован. Туда едут «зеваки» и саперы. На берегу уже выстроилось несколько машин для разминирования, участок огородили лентой.

«Уже второй день такая ситуация напряженная. По городу ездят с мигалками полицейские. Говорят, у погибшего было несколько гранат с собой. Либо это был несчастный случай, либо самоподрыв. Бог его знает…», - делятся мнением о ЧП сибирячки в соцсетях.

Известно, что инцидент уже расследуют следователи. Однако пока официальных комментариев по ходу дела они не дают СМИ.

#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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