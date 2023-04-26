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Житель Новосибирска заболел малярией во время командировки в Конго

26 апреля 2023, 08:36
Фото: 1MI
Новосибирец заразился малярией в Конго
Мужчина завез малярию в Новосибирск после командировки в Африку. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона.

По информации ведомства, в этом году – это первый случай завоза малярии в нашу область. Новосибирец заразился тяжелой инфекцией в Конго.

Малярия – нередкая болезнь в экзотических, тропических странах. Ее разносят малярийные комары. Они покусали сибиряка, и он заразился.

Врачи утверждают, что если выявить болезнь у человека на поздней стадии, то помочь ему будет сложнее. В большом проценте случаев это приводит к смерти.

Специалисты Роспотребнадзора советуют при поездках в Африку и Юго-Восточную Азию не допускать контактов с заражёнными насекомыми. Перед путешествием людям рекомендуют пропить специальные препараты.

#Алина Шефер#Заболевание#Минздрав#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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