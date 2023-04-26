Житель Новосибирска заболел малярией во время командировки в Конго

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
По информации ведомства, в этом году – это первый случай завоза малярии в нашу область. Новосибирец заразился тяжелой инфекцией в Конго.
Малярия – нередкая болезнь в экзотических, тропических странах. Ее разносят малярийные комары. Они покусали сибиряка, и он заразился.
Врачи утверждают, что если выявить болезнь у человека на поздней стадии, то помочь ему будет сложнее. В большом проценте случаев это приводит к смерти.
Специалисты Роспотребнадзора советуют при поездках в Африку и Юго-Восточную Азию не допускать контактов с заражёнными насекомыми. Перед путешествием людям рекомендуют пропить специальные препараты.