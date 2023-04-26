Жительница Черепановского района увидела в закатном небе букву Z

Как сообщает VN.ru, появление гало неслучайно, поскольку именно в Черепановском районе недавно побывал местный уроженец Михаил Петелин. Мужчину удостоили почетного звания Героя России, а также наградили медалью «Золотая Звезда» за заслуги в специальной военной операции.