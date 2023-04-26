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Жительница Черепановского района увидела в закатном небе букву Z

26 апреля 2023, 09:00
Фото: ВК / Ольга Золотухина
В небе под Новосибирском увидели букву Z

В Новосибирской области в небе увидели букву Z

В начале недели в Черепановском районе наблюдалось необычное гало. Местные жители разглядели в нем символ «Z».
«Черепановское небо Zа Наших. 24.04.2023», - написала жительница Черепановского района Ольга Золотухина на личной странице «ВКонтакте», приложив соответствующее фото.

Как сообщает VN.ru, появление гало неслучайно, поскольку именно в Черепановском районе недавно побывал местный уроженец Михаил Петелин. Мужчину удостоили почетного звания Героя России, а также наградили медалью «Золотая Звезда» за заслуги в специальной военной операции.

Замкомандира отряда из Новосибирска Михаил Петелин стал Героем России за подвиг в СВО
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#Спецоперация#Новосибирская область#Александр Ляхов#Зона СВО#Участник СВО#Соцсети
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