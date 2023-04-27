Боец из Барабинского района Эрвин Шваб погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
«12 апреля 2023 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на территории ДНР, погиб наш земляк, уроженец п.оселка Арисово Козловского сельсовета - Шваб Эрвин Викторович», - сообщается в телеграм-канале «Своих не бросаем(Барабинск)».
Мужчина закончил ПТУ в городе Барабинске. После начала специальной военной операции стал добровольцем в ЧВК «Вагнер». Подробности гибели не сообщаются.
У Эрвина Шваба остались родители, сестра и десятилетний сын. Погибшему был 31 год. Прощание с бойцом состоится 28 апреля с 12.00 в поселке Арисово.