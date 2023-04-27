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Боец из Барабинского района Эрвин Шваб погиб в зоне СВО

27 апреля 2023, 14:14
Фото: Телеграм-канал «Своих не бросаем(Барабинск)»
Уроженец Барабинского района Эрвин Шваб погиб в зоне СВО

Уроженец Барабинского района Эрвин Шваб погиб в зоне СВО

В Барабинском районе простятся с жителем поселка Аристово Эрвином Швабом. Мужчина погиб в ходе специальной военной операции.
«12 апреля 2023 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на территории ДНР, погиб наш земляк, уроженец п.оселка Арисово Козловского сельсовета - Шваб Эрвин Викторович», - сообщается в телеграм-канале «Своих не бросаем(Барабинск)».

Мужчина закончил ПТУ в городе Барабинске. После начала специальной военной операции стал добровольцем в ЧВК «Вагнер». Подробности гибели не сообщаются.

У Эрвина Шваба остались родители, сестра и десятилетний сын. Погибшему был 31 год. Прощание с  бойцом состоится 28 апреля с 12.00 в поселке Арисово.

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#Спецоперация#Новосибирская область#Александр Ляхов#Зона СВО#Участник СВО#Погиб
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