Диктант Победы 2023: ответы на тесты к 27 апреля на официальном сайте

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Диктант Победы является Всероссийской исторической акцией, связанной с событиями Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Его суть – не просто проверить знание исторических дат и уровнем владения военной истории, но объединение всех россиян на основе уважения к исторической памяти.
Впервые мероприятие состоялось 7 мая 2019 года в честь 74-й годовщины Победы над нацистской Германией. Тогда диктант написали 150 тысяч человек на 1600 площадках из 24 государств, включая Россию. После этого было принято решение о ежегодном формате Диктанта Победы. В 2022 году в акции приняли участие полтора миллиона человек из 77 государств. В нынешнем году организаторы рассчитывают на 1,6 миллиона участников, количество государств пока неизвестно.
Официально мероприятие начнется 27 апреля в 12.00 по московскому времени (16.00 по времени Новосибирска). На данный момент известно о 416 площадках для написания Диктанта Победы. Если же новосибирцы предпочитают проверить свои знания онлайн, они могут зарегистрироваться на официальном сайте деньпобеды.рф.
Перед регистрацией новосибирцы могут проверить свои знания благодаря предварительным тестам. На сайте имеются как свежие вопросники, так и прошлогодние тесты. Кроме того, любой желающий может написать Диктант Победы – 2022 и получить представление о мероприятии.
Вопросы в тестах связаны не только со сражениями и основными датами Великой Отечественной войны, как думают многие потенциальные участники. Например, в одном из заданий новосибирцы могут угадать фильм режиссера Алексея Германа – старшего 1976 года, в котором снялся знаменитый актер Юрий Никулин. Другой вопрос теста связан с конференциями стран-союзников, в нем предлагается вспомнить возможный пароль, которым называли Тегеранскую встречу 1943 года. Каждое из заданий ранжировано по сложности, но не предполагает энциклопедических знаний.
Стоит отметить, что для онлайн-участников тестирование начнется даже раньше. Возможность пройти тест появится 27 апреля в 09.00 по московскому времени (13.00 по времени Новосибирска). Вопросы будут доступны длительное время как на русском, так и английском языках.