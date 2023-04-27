Диктант Победы 2023: ответы на тесты к 27 апреля на официальном сайте

Впервые мероприятие состоялось 7 мая 2019 года в честь 74-й годовщины Победы над нацистской Германией. Тогда диктант написали 150 тысяч человек на 1600 площадках из 24 государств, включая Россию. После этого было принято решение о ежегодном формате Диктанта Победы. В 2022 году в акции приняли участие полтора миллиона человек из 77 государств. В нынешнем году организаторы рассчитывают на 1,6 миллиона участников, количество государств пока неизвестно.