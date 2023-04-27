В 12 часов по московскому времени (в 16 часов по новосибирскому) жители столицы Сибири напишут Диктант Победы. Участником Всероссийской исторической акции, которая связана с событиями Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, может стать каждый. Написать диктант можно как очно на площадках, так и онлайн на официальном сайте.