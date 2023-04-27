atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Изображение материала

Диктант Победы 27 апреля 2023: как узнать свою оценку участнику

27 апреля 2023, 05:33
Фото: диктантпобеды.рф
Диктант состоится сегодня
27 апреля в России состоится Диктант Победы, на котором любой желающий может проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Как узнать свою оценку, читайте в материале Atas.info.

В 12 часов по московскому времени (в 16 часов по новосибирскому) жители столицы Сибири напишут Диктант Победы. Участником Всероссийской исторической акции, которая связана с событиями Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, может стать каждый. Написать диктант можно как очно на площадках, так и онлайн на официальном сайте.

Для того, чтобы принять участие в акции в онлайн-режиме, участнику важно зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф. Перед регистрацией новосибирцы могут проверить свои знания благодаря предварительным тестам.

Узнать свои результаты можно сразу после завершения диктанта в своем личном кабинете. А вот для тех, кто решил написать его лично, результаты станут известны в июне 2023 года. На официальном сайте можно будет посмотреть имена победителей.

Диктант Победы 2023: ответы на тесты к 27 апреля на официальном сайте
Узнать подробнее
Диктант Победы 27 апреля 2023: официальный сайт, регистрация, тесты и вопросы
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Диктант#Диктант Победы#ВОВ#Общество#Город#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
Подпишитесь
Сотни могил с символикой ЧВК "Вагнер" появились на Гусинобродском кладбище
Вчера, 04:03
Взрыв в Куйбышеве: погиб мужчина, работают саперы - что говорят новосибирцы о ЧП
Вчера, 06:47
Жара до +24 °C накроет Новосибирск — какие еще ждать сюрпризы от прогноза погоды?
Сегодня, 01:52
Диктант Победы 27 апреля 2023: официальный сайт, регистрация, тесты и вопросы
Вчера, 04:11
Загадка Обского моря: почему оно до сих пор не растаяло, и что это значит
Вчера, 10:33
Новосибирская омбудсмен опасается «украинского» синдрома у бойцов СВО
Вчера, 02:23