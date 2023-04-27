Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 05:37
В 12 часов по московскому времени (в 16 часов по новосибирскому) жители столицы Сибири напишут Диктант Победы. Участником Всероссийской исторической акции, которая связана с событиями Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, может стать каждый. Написать диктант можно как очно на площадках, так и онлайн на официальном сайте.
Для того, чтобы принять участие в акции в онлайн-режиме, участнику важно зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф. Перед регистрацией новосибирцы могут проверить свои знания благодаря предварительным тестам.
Узнать свои результаты можно сразу после завершения диктанта в своем личном кабинете. А вот для тех, кто решил написать его лично, результаты станут известны в июне 2023 года. На официальном сайте можно будет посмотреть имена победителей.