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ДОМ.РФ продает землю бывшего издательства «Наука» в Новосибирске

27 апреля 2023, 08:16
Фото: ДОМ.РФ
ДОМ.РФ выставил на торги имущественный комплекс в Ленинском районе Новосибирска, включающий в себя участок площадью 1 гектар и 5 нежилых зданий площадью 14,2 тысячи квадратных метров. Площадка подходит под редевелопмент или строительство жилья и апартаментов.

Аукцион пройдет 9 июня, а подать заявку на участие в нем можно до 5 июня. Начальная цена лота — 137,67 миллиона рублей.

Реализуемый объект расположен на ул. Станиславского, 25. Ранее он принадлежал ФГУП «Издательство «Наука», а теперь, после реконструкции зданий, на площадке возможно строительство жилья и апартаментов.

Район комплекса имеет высокую деловую активность, сам объект прилегает к восьмиполосной дороге и окружен жилыми многоквартирными домами и торговыми точками. Ближайшие остановки «Степная улица» и «Вертковская улица» — в 140 и 170 метрах соответственно, менее двух километров — до конечной станции метро «Площадь Маркса». Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 3 километра, до аэропорта – 17 километров.

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