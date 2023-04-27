ДОМ.РФ продает землю бывшего издательства «Наука» в Новосибирске

Район комплекса имеет высокую деловую активность, сам объект прилегает к восьмиполосной дороге и окружен жилыми многоквартирными домами и торговыми точками. Ближайшие остановки «Степная улица» и «Вертковская улица» — в 140 и 170 метрах соответственно, менее двух километров — до конечной станции метро «Площадь Маркса». Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 3 километра, до аэропорта – 17 километров.