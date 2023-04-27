Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Генеральный директор АО "БСК" Эдуард Давыдов сообщил, что в рамках стратегии развития компании будут воплощены в жизнь непрерывно реализуемые проекты по модернизации производства, направленные на снижение выбросов в атмосферу. Он подчеркнул, что для достижения цели по сокращению выбросов вредных веществ до 2030 года компания реализует несколько проектов, соответствующих задачам достижения технологического суверенитета отрасли.
Один из ключевых проектов БСК - техперевооружение стадии дегазации ПВХ на производстве "Каустик". Инвестиция в него составит порядка 200 млн рублей. Эта разработка специалистов компании позволит значительно снизить выбросы винилхлорида в атмосферу, пишет ИА REGNUM.
На производстве "Сода" с целью минимизации попадания оксида углерода в атмосферный воздух ведется модернизация газоочистного оборудования. Кроме того, осуществляются опытно-промышленные испытания по внедрению тестовой плазменно-каталитической установки очистки газов. Это уникальная практика, которая не применяется ни на одном другом предприятии.
Важно отметить, что благодаря постоянной реализации инвестиционных проектов, которые направлены на снижение нагрузки на окружающую среду, ежегодно уменьшается количество выбросов в атмосферу. По итогам 2022 года этот показатель составил всего 39,7% от разрешенной нормы, что является значительным достижением. Это особенно важно учитывая рост объемов производства ключевых продуктов, таких как ПВХ и Пищевая сода, которые за последние 10 лет увеличились более чем на 60%.
Давыдов подчеркнул, что общее снижение выбросов вредных веществ до 2030 года составит более 5700 тонн. Он добавил: "Для достижения этого показателя компания реализует несколько проектов, соответствующих в том числе и задачам достижения технологического суверенитета отрасли".
Всего по соглашению предусмотрена реализация 8 проектов по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.