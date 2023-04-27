Важно отметить, что благодаря постоянной реализации инвестиционных проектов, которые направлены на снижение нагрузки на окружающую среду, ежегодно уменьшается количество выбросов в атмосферу. По итогам 2022 года этот показатель составил всего 39,7% от разрешенной нормы, что является значительным достижением. Это особенно важно учитывая рост объемов производства ключевых продуктов, таких как ПВХ и Пищевая сода, которые за последние 10 лет увеличились более чем на 60%.