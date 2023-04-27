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Хитрый новосибирец лихо обманул кредиторов – выдумал профессию и высокую зарплату

27 апреля 2023, 05:35
Фото: 1MI
Новосибирец стал фигурантом дела о мошенничестве из-за кредита

Новосибирец обманул кредиторов на 20 тысяч рублей

Житель Татарского района Новосибирской области стал фигурантом дела о мошенничестве в сфере кредитования. Мужчина указал в анкете на кредит ложные сведения о себе.

Сибиряк при заполнении онлайн-заявки предоставил ложную информацию о своей зарплате и месте работы. Рассказывая о доходе 60 000 рублей в месяц, он получил первоначальный заем в размере 10 000 рублей в ноябре 2022 года, а после этого зашифровал сим-карту и больше не возвращал задолженность.

Правоохранители выяснили, что 23-летний парень никогда не работал в тех местах, которые указывал в заявке. На допросе он признал свою вину.

Ущерб новосибирец полностью компенсировал. Но это не освободило его от суда.

#Алина Шефер#Суд#Кредит#Мошенничество#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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