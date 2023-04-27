Хитрый новосибирец лихо обманул кредиторов – выдумал профессию и высокую зарплату

Сибиряк при заполнении онлайн-заявки предоставил ложную информацию о своей зарплате и месте работы. Рассказывая о доходе 60 000 рублей в месяц, он получил первоначальный заем в размере 10 000 рублей в ноябре 2022 года, а после этого зашифровал сим-карту и больше не возвращал задолженность.