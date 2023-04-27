Хитрый новосибирец лихо обманул кредиторов – выдумал профессию и высокую зарплату

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Сибиряк при заполнении онлайн-заявки предоставил ложную информацию о своей зарплате и месте работы. Рассказывая о доходе 60 000 рублей в месяц, он получил первоначальный заем в размере 10 000 рублей в ноябре 2022 года, а после этого зашифровал сим-карту и больше не возвращал задолженность.
Правоохранители выяснили, что 23-летний парень никогда не работал в тех местах, которые указывал в заявке. На допросе он признал свою вину.
Ущерб новосибирец полностью компенсировал. Но это не освободило его от суда.