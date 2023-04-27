Кабинеты паллиативной помощи откроются в каждой поликлинике Новосибирской области

Напомним, что на территории Новосибирской области паллиативную медицинскую помощь взрослым начали оказывать в 2014 году – в Новосибирской клинической районной больнице № 1 открыли взрослое стационарное отделение на 30 коек для пациентов онкологического профиля. Сегодня количество паллиативных коек для взрослых (круглосуточные и дневной стационары) на территории Новосибирской области – 97. В 2022 году количество взрослых пациентов, получивших паллиативную помощь в стационарах превысило 1000 человек. В прошлом году в Новосибирске открыли первый в России дневной паллиативный стационар.