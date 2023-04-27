Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
На данный момент в сети есть несколько сайтов с базами данных участников Великой Отечественной войны. Первым из них и самым информативным является обобщенный банк данных «Мемориал», в котором имеется более 17 миллионов цифровых копий о пропавших без вести и 20 миллионов именных записях о потерях Красной Армии в годы ВОВ из архива Минобороны России. В базе есть сведения о месте рождении фронтовика, райвоенкомате, в котором он призывался, звание и прочее.
В соответствующих полях в архиве необходимо ввести краткие данные родственника (ФИО, год рождения, звание) и нажать «Поиск». После этого выйдет перечень совпадений и указание на цифровые копии документов. В случае необходимости можно применить расширенный поиск.
Вторым популярным сайтом является «Память народа». На нем, помимо вышеуказанных сведений, имеются все отсканированные фотодокументы, наградные листы и месторасположение архива. При желании можно даже выстроить так называемый «боевой путь» родственника.
Наконец, сведения о воевавшем родственнике можно найти на сайте официального движения «Бессмертный полк». С ресурсом активно сотрудничают поисковые организации, поэтому через форум можно попросить найти какие-либо сведения о прадеде и его архивные фото. Кроме того, на сайте имеются отсылки ко всем базам данных и отлажен четкий поиск в архивах. Отлельно можно выделить проект «Неизвестный солдат», который посвящен как пропавшим без вести, так и неизвестным героям войны.