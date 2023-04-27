На данный момент в сети есть несколько сайтов с базами данных участников Великой Отечественной войны. Первым из них и самым информативным является обобщенный банк данных «Мемориал», в котором имеется более 17 миллионов цифровых копий о пропавших без вести и 20 миллионов именных записях о потерях Красной Армии в годы ВОВ из архива Минобороны России. В базе есть сведения о месте рождении фронтовика, райвоенкомате, в котором он призывался, звание и прочее.