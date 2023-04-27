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Как найти фото деда-фронтовика в архиве: поиск по фамилии на сайтах в интернете

27 апреля 2023, 06:35
Фото: 1MI
Найти сведения о воевавшем родственнике помогут архивы
В 2023 году исполнится 78 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. На ней погибло свыше 26 миллионов человек. В этих условиях трудно найти какие-либо данные о родственниках, особенно если те пропали без вести. О том, как можно найти информацию о родном фронтовике – в материале Atas.info.

На данный момент в сети есть несколько сайтов с базами данных участников Великой Отечественной войны. Первым из них и самым информативным является обобщенный банк данных «Мемориал», в котором имеется более 17 миллионов цифровых копий о пропавших без вести и 20 миллионов именных записях о потерях Красной Армии в годы ВОВ из архива Минобороны России. В базе есть сведения о месте рождении фронтовика, райвоенкомате, в котором он призывался, звание и прочее.

В соответствующих полях в архиве необходимо ввести краткие данные родственника (ФИО, год рождения, звание) и нажать «Поиск». После этого выйдет перечень совпадений и указание на цифровые копии документов. В случае необходимости можно применить расширенный поиск.

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Вторым популярным сайтом является «Память народа». На нем, помимо вышеуказанных сведений, имеются все отсканированные фотодокументы, наградные листы и месторасположение архива. При желании можно даже выстроить так называемый «боевой путь» родственника.

Наконец, сведения о воевавшем родственнике можно найти на сайте официального движения «Бессмертный полк». С ресурсом активно сотрудничают поисковые организации, поэтому через форум можно попросить найти какие-либо сведения о прадеде и его архивные фото. Кроме того, на сайте имеются отсылки ко всем базам данных и отлажен четкий поиск в архивах. Отлельно можно выделить проект «Неизвестный солдат», который посвящен как пропавшим без вести, так и неизвестным героям войны.

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#Россия#Общество#Александр Ляхов#Память#Поиск#История#ВОВ#День Победы#Бессмертный полк
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