Косила под «Газпромнефть»: нелегальную заправку снесли на Выборной в Новосибирске

Владельцы принимали только оплату наличными за продажу топлива. А в чеках указаний об организации не было, а ведь у АЗС такое громкое название, копирующее частично известную сеть «Газпромнефть» - «Гостпромнефть». Вероятно, это было задумано для привлечения внимания клиентов.