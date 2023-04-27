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Косила под «Газпромнефть»: нелегальную заправку снесли на Выборной в Новосибирске

27 апреля 2023, 09:28
Фото: Прокуратура НСО
Нелегальную АЗС снесли в Новосибирске

В Новосибирске снесли нелегальную АЗС на Выборной

Нелегальную заправку демонтировали в Новосибирске на улице Выборной. От этом сообщает пресс-центр мэрии.

На днях мобильную АЗС обнаружил на Выборной, 186 администратор одного из популярных пабликов в соцсети. При этом на картах заправка не значилась.

Владельцы принимали только оплату наличными за продажу топлива. А в чеках указаний об организации не было, а ведь у АЗС такое громкое название, копирующее частично известную сеть «Газпромнефть» - «Гостпромнефть». Вероятно, это было задумано для привлечения внимания клиентов.

О заправке узнали городские власти и передали эту информацию прокуратуре. Так спустя два дня АЗС в контейнере приехали сносить.

В мэрии уточнили, что с начала года в Новосибирске уже ликвидировали 22 незаконные заправочные станции.

#Алина Шефер#Снос#Заправка#Мэрия#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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