Косила под «Газпромнефть»: нелегальную заправку снесли на Выборной в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
На днях мобильную АЗС обнаружил на Выборной, 186 администратор одного из популярных пабликов в соцсети. При этом на картах заправка не значилась.
Владельцы принимали только оплату наличными за продажу топлива. А в чеках указаний об организации не было, а ведь у АЗС такое громкое название, копирующее частично известную сеть «Газпромнефть» - «Гостпромнефть». Вероятно, это было задумано для привлечения внимания клиентов.
О заправке узнали городские власти и передали эту информацию прокуратуре. Так спустя два дня АЗС в контейнере приехали сносить.
В мэрии уточнили, что с начала года в Новосибирске уже ликвидировали 22 незаконные заправочные станции.